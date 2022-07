Sju skadde (video)

Provinsen sa til AFP at den hadde bestemt seg for å avlyse kvelden 30. juni «av sikkerhetsgrunner og risikoen for voldsomme stormer som påvirker avdelingen og Eurokens-området», som rådet festivalgjengere til å være «forsiktige».

«For tiden er mindre enn syv skadde personer i relativ nødsituasjon og blir tatt hånd om på sykehuset,» sa Herv கா, en kommunikasjonsoffiser, til journalister, uten å nevne hvordan eller hvor disse personene ble skadet. .







«På dette tidspunktet er målet vårt å beskytte omkretsen av stedet og leirplassen (som kan huse opptil 20 000 mennesker, skriver forfatterens notat).

«Utgangsveiene er nå trygge og de som kommer til festivalen blir trygt evakuert,» sa arrangørene i en uttalelse.

Siden slutten av ettermiddagen har det blåst en voldsom vind over Malௌuௌsi-halvøya, der festivalen finner sted, og to påfølgende regn falt på stedet da de første besøkende begynte å ankomme, sa en AFP-reporter. Et metalltårn som ligger ved inngangen til stedet kollapset.

Rafael Sodini, statspresidenten i Belfort-regionen, kunngjorde driften av prefekturens Sectoral Operations Center (COD).

De belgiske sangerne Strome og Bob Sinclair og Pedro Winter skapte overskrifter den første kvelden av denne 32. utgaven, som varer i fire dager frem til søndag, som en hyllest til «alt det franske preget har gjort best».