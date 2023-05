Skadede Erling Holland dropper Norges kamper mot Spania og Georgia

«Det var vanskelig for Erling å forstå at han ikke kan spille for laget. Heldigvis har denne gruppen fortsatt mye selvtillit, talent og samhold for å ta poeng i de neste kampene. Det gjør vi ikke. Vi kommer ikke til å senke hodet. én millimeter, men jobbe videre for å være så klare som mulig til lørdag og tirsdag.» sa landslagstrener Stahl Solbakken.

Holland (22) har scoret 21 mål på 23 kamper i nasjonaljakken.

Norge går videre i gruppe A denne lørdagen klokken 25 Spania og i Georgia tirsdag 28.