Skaden kostet ham dyrt, «han lente seg over og klynget seg til bilen…»

Så binder Yves sykkelen med et tau og drar hjem. Dagen etter dro han til Volkswagen-garasjen hvor han kjøpte sykkelstativet for et år siden.

«De satte den og inspiserte den. De hadde aldri sett dette før,» sier Yves, mens han reparerte sykkelen for 385 euro. En stund hadde belgieren ingen nyheter fra Volkswagen. Først etter gjentatt insistering fikk han et nytt sykkelstativ .

Så Yves insisterer på at sykkelstativet hans er under garanti og at han har krav på reparasjon eller erstatning. Måneder senere vant belgieren sin sak. D’Ieteren tok deretter kontakt med Thule og ble tilbudt et nytt produkt i fire måneder. Sykkelstativet gikk ikke i stykker, men det var faktisk en produksjonsfeil.