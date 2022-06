Skal du fly neste uke? Her er datoene du bør huske

Det er en helg som lover å være kaotisk i luften. Etter Brussels Airlines er dette det Ryanair flyvertinner og flyvertinner som vil krysse armene Neste uke: fredag ​​24. juni, lørdag 25. juni og søndag 26. juni. Den siste streiken av denne typen (i april) forårsaket kansellering av nesten 300 flyvninger på flyplassene Zaventem (Brussels lufthavn) og Charleroi (BSCA).

Torsdag, piloter og kabinansatte Brussels Airlines annonserte sin streik 23., 24. og 25. juni. Brussels Airlines planla 525 flyvninger i løpet av disse tre dagene.

Flyselskapet vet fortsatt ikke hvor mange av disse forbindelsene som vil bli kansellert og hvor mange som kan kjøre, og ber derfor kundene om å være tålmodige. Flyselskapet vil informere alle passasjerer som reiser 23., 24. og 25. juni om status for flyet deres og om nødvendig andre reisealternativer, men bekrefter dette fortsatt. Hun ber passasjerene være tålmodige og ikke kontakte servicesenteret på dette tidspunktet, siden hun ikke har denne informasjonen ennå.

De som har bestilt gjennom en turoperatør eller reisebyrå (online) er velkommen til å kontakte byrået sitt.

Merk også at på grunn av den nasjonale demonstrasjonen og konsekvensene for operasjoner på Brussel lufthavn, har Brussels Airlines også besluttet å kansellere halvparten av sine flyvninger planlagt til neste mandag. Andre flyselskaper vil også bli berørt mandag 20. juni. For eksempel vil mange TUI Fly-flyvninger bli overført fra Brussel lufthavn til de regionale flyplassene Oostende, Liege og Antwerpen.