Skal du med fly? Vær forsiktig hvis du har denne typen veske, 3 selskaper forbyr den nå!

Flyselskapene British Airways, EasyJet og fremfor alt Ryanair har besluttet å forby smartvesker. De er smartvesker som inneholder et integrert elektronisk system som lar deg lade telefonen eller koble til via Wi-Fi eller Bluetooth.

For å forhindre at batteriene overopphetes, bestemte disse tre selskapene seg for å forby bruken av denne teknologien om bord.

Du kan reise med en smart bag, men…

Dersom disse tre selskapene ikke lenger lar passasjerene sine bruke smartbagen sin, betyr ikke dette at det er forbudt å ta den med seg når man går ombord på flyet.

Og hos British Airways bør disse smarte posene havne i lasterommet eller i kabinen hvis strømforsyningen enkelt kan tas ut og legges i bagen.

Ryanair ber på sin side passasjerene om å holde smartbagens batteri ute.

Til slutt, på EasyJet skal du også kunne ta ut batteriet, men det er mulig å ta det om bord, i flyets lasterom eller i kabinen. Skal smartbagen altså bæres i lasterommet, må den være uten batteri, som må bæres i kabinen. Og hvis du ønsker å bære nevnte bagasje i kabinen, må batteriet kobles fra.

Flere lavprisflyselskaper har nettopp tatt en ny aksjon med hensyn til enkelte håndbagasjer. En viktig regel å vite, da det kan risikere å installere deg.