Skam og motbydelig personale: I denne restauranten blir kunder mishandlet og de spør for mye | Uvanlig

Denne populære restaurantkjeden inspirert av amerikanske restauranter på 50-tallet, er TikTok i forkant av sosiale nettverk, med tusenvis av fornøyde og glade kunder som deler sin ekstraordinære opplevelse på Karen’s Diner. Et navn på “Karen”, som har blitt et monument (en begivenhet som har blitt mye tatt og avvist på internett, forfatteranm.), blir alltid klaget over av den middelaldrende hvite husmoren. Internett eller i det virkelige liv – og hun “vil snakke med lederen” når hun møter litt irritasjon. Slangordet brukes hovedsakelig i engelsktalende land, som etter hvert også vil dukke opp i talespråket.