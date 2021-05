Skammelig dekning og norsk løsning

Wallpapergate agitasjon og reaksjoner på Boris Johnson og hvordan den påvirket regjeringen brøt ut i aviskommentarseksjoner.

John Moyer sa at han hadde liten sympati for Gary Symonds ettersom tapetområdet rullet.

“Kostnaden ved å feste veggene med gullbregne bregner er at han er malt som en opportunist som bruker $ 1000 dollar på en designers tekomfort, bare hvis han kan få en krus Tory-festgiver til å sette foten på regningen,” sa. “Jeg hadde ikke duftlys for statsministeren og forloveden hans. De oppførte seg begge som om de ikke hadde noen betydelig offentlig kunnskap om renoveringen av Downing Street-leiligheten. Det sier det lett. Men fortjener hun så mye hån?”

Han sa at han forestilte seg at det å bo på Downing Street måtte være et slags helvete.

“Saken er at Carrie bare hele tiden testet, testet og løp vilt blant papegøyetrykket og trodde hun ikke hadde gjort noe galt.

“Synden her ligger ikke i skjulingen på skjul, men i skammen over å skjule. “

Mark Steele spurte hvordan statsministeren brukte 200.000 dollar på å oppgradere en leilighet.

“Boris Johnson og Gary Symonds måtte redesigne Downing Street-leiligheten fordi han forsto at den var en” John Lewis-møbeldrøm. “Fordi John Lewis gjør det. Da gebyret for dette arbeidet ble avhørt, gjorde paret hva noen ville gjort når du brukte mer enn $ 60.000 – de fikk en lordbetalt regning. ”

Boris gjør noe verre enn å redesigne en leilighet hver dag, mens han forventer at noen andre skal betale, sa han.

“Hvis han hadde droppet dette, ville han sett ut som en skuespiller som har spilt Hamlet hele livet, men gikk inn i historien som en mann i en webinar.com-annonse.”

Polly Toynbee, Brexit’s drop, drop skade vil aldri stoppe, og “fantastisk £ 800 rull gull tapet distraherer øyet vårt”.

“En statsminister med titusenvis av kropper som er stablet høyt, ser blikket på koffertene når vi bestemmer skatten for venner og kontrakter for allierte,” sa han. “Ingen vet hvor dypt Boris Johnson kan dykke og fortsatt svømme.”

Han sa at tapetet og løgnene kan bringe Johnson ned, men Brexit er ‘en forbrytelse mot landet som han vil lide for alltid.’

“Opptøyene og Arlene Fosters fall påvirker fredsavtalen i Irland, og bruddet i Storbritannia er på randen av sammenbrudd,” la han til.

“Drivkraften som er nødvendig for å lede Labour til anklagen mot den dårlige Brexit-avtalen vil snart være tilgjengelig.

“Før neste valg vil Labour lede an til at Storbritannia vender tilbake til det indre markedet og blir en trygg havn for den norske løsningen.”