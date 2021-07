‘Skammer du deg ikke?’: Biden bestemmer republikanske angrep på stemmerett | Joe Biden

“Angrep på Jim Crow er ekte i det 21. århundre,” advarte han og oppfordret republikanerne: “Skammer du deg ikke?” Joe Biden har gjort et uprovosert angrep på de rasistiske stemmelovene som feier USA.

Men presidenten fikk øyeblikkelig kritikk fra progressive for å mislykkes i sin 20-minutters tale, som hindret senatets pragmatiske styre og forsøk på å forsvare demokrati.

Med Stemmer under beleiring Fra republikansk-kontrollerte statslovgivere ga Biden sine sterkeste kommentarer til saken tirsdag og fordømte direkte sin forgjenger Donald Trumps “store løgn” om det stjålne valget.

17 stater har vedtatt 28 lover som gjør det vanskelig å stemme, med 400 regninger på vent. Disse kan ha proporsjonal innvirkning på folk i farger. Med henvisning til USAs legitimering av fortiden advarte presidenten: “Angrepet på treningsstudioet for det 21. århundre er reelt, det er nådeløst, og vi kommer til å utfordre det hardt.”

Han leverte en stum beskjed til republikanerne: “Stå opp for Gud og hjelp til å forhindre denne samordnede innsatsen for å undergrave valget vårt og vår rett til hellig avstemning. Skammer du deg ikke? Selv om det stopper utenlandsk innblanding i våre valg ved å spre falsk informasjon, må vi samarbeide. ”

Presidenten ble hyllet for å ignorere Trumps angrep og fornærmelser i et blatant forsøk på å gjenopprette sivilisasjonen til Washington. Men når han snakket ved National Constitution Center i Philadelphia, tok han av seg hanskene over Trumps uriktige fremstillinger av valgsvindel i 2020-valget, som kulminerte i terrorangrepet mot USAs hovedstad 6. januar.

Ingen andre valg har blitt avholdt under slike studier og standarder. Det er den store løgnen: en stor løgn Joe Biden

Flere stemte enn noen gang før, sa Biden, og utfordringene til avgjørelsen ble avvist av lokale valgansvarlige, statlige lovgivere og mer enn 80 dommere. Beregningene fant sted i Arizona, Wisconsin og Georgia, og endret ikke konklusjonen.

“Det er tydelig for de som utfordrer resultatene og stiller spørsmål ved integriteten til valget at ingen andre valg har blitt gjennomført under en slik gransking og slike standarder. Den store løgnen er at: en stor løgn.”

Publikum klappet begeistret. I et klart sveip mot Trumps nektelse av å akseptere nederlag, fortsatte Biden: «I USA, hvis du taper, godtar du resultatene. Du følger grunnloven. Du kan prøve igjen. Du kaller ikke fakta for “falske”, og så prøver du å få ned det amerikanske eksperimentet fordi du er ulykkelig. Det er ikke en politiker. Det er egoisme.

“Det er ikke demokrati, det er nektelse av stemmeretten. Det undertrykker og underkaster nektelsen av fulle og frie og rettferdige valg, det mest ikke-amerikanske som noen av oss kan forestille oss, det mest antidemokratiske, det mest patriotiske. ”

Biden sa at han nettopp hadde kommet tilbake fra G7- og NATO-møtene i Europa og ble overvåket over hele verden.

“De spør meg: ‘Ville det være riktig?’ Demokratiets festning i verden. ‘Ville det være riktig?’ ”

Han advarte: “Så spør meg tydelig. I dag er det et kontinuerlig angrep i USA, et forsøk på å undertrykke og underkaste stemmeretten i rettferdige og frie valg, et angrep på demokrati, et angrep på frihet, et angrep på hvem vi er, hvem vi amerikanere er. Men gjør ingen feil, mobbere, skremmende forretningsmenn og løgnere truer grunnlaget for vårt land. ”

Nå 78, sa Biden at han aldri forventet å si ord som dette.

“Vi står overfor den viktigste testen for vårt demokrati etter borgerkrigen. Det er ikke en overdrivelse. Etter borgerkrigen. De konfødererte brøt aldri Capitol slik de gjorde 6. januar. Jeg sier dette for å advare deg. Jeg sier dette fordi du må være forsiktig.”

Presidenten møtte press fra aktivister om å bruke sin “mobbe-forkynnelse” og øke bevisstheten om angrepet på stemmeretten. I forrige uke tok han og Kamala Harris ledelsen i saken og underholdt borgerrettighetsledere.

Tirsdag lovet Biden at rettsvesenet ville undergrave sin stemmerett på både gamle og nye måter for å utfordre “angrepet av statslovene.” Dobbelt så stor som stemmeseksjonen.

Biden beskrev det som et “nasjonalt imperativ” for Kongressen å vedta lovgivning for å bekjempe velgerundertrykkelse, drive mørke penger ut av politikken og avslutte vilkårlig spiring. Men han bemerket i forrige måned at republikanerne nektet å diskutere det.

Han snakket også om John Lewis ‘stemmerett, men med republikanerne som hadde 50 senatseter, kunne ingen lovforslag være en realistisk mulighet til å komme til pulten sin mens de kunne plassere Philippester, som trenger 60 flertall i 100-seters kammer . Biden løste imidlertid ikke problemet.

Noen ledende demokrater, deriblant husflertallspisk, Biden allierte James Claibern Skaper en Philipster Corvette Å tillate passering av stemmerett. Biden nevnte ikke dette oppgjøret.

Noen tilskuere uttrykte frustrasjon. Ezra Levine, co-administrerende direktør for grasrotbevegelsen Indivisible, twitret: ”Vi har ventet mer enn seks måneder på at presidenten skulle holde en tale om demokrati. Er det det de fant på? ”

Han la til: “Du kan ikke beseire GOPs angrep på demokrati ved å utdanne velgere før 2022. Du vil tape. Vi vil tape. Vårt demokrati vil tape. Slutt å gi pengene og fokusere på å sende den dårlige regningen.”