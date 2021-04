Skandinaviske land skjerper kravene til nye borgere

Norge vil at utlendinger som søker norsk statsborgerskap, skal snakke norsk bedre. Getty Images



Alle de tre skandinaviske landene gjør prosessen med å få statsborgerskap veldig utfordrende for de som er født i utlandet. Regjeringene i Danmark, Norge og Sverige har alle gjort eller foreslått endringer i deres respektive statsborgerskapslov i år.

Etter en lovendring i Norge som trådte i kraft i 2020, tillater alle de tre distriktene nå innbyggere å ha andre statsborgerskap. Men prosessen der alle kan søke om dansk, norsk eller svensk statsborgerskap er vesentlig annerledes.

Kontroversielle endringer i Danmark

Danmark har allerede strenge innvandringslover, men et tverrpolitisk stortingsflertall har gått med på en rekke lovendringer. Stram behovene Enda mer.

Disse tiltakene vil forhindre at personer som er dømt for en forbrytelse noensinne får dansk statsborgerskap, mens personer som er dømt for mindre lovbrudd, må vente seks år på å søke.

I tillegg til boplikten på opptil ni år, må statsborgerskapssøkere nå bevise en positiv sysselsettingshistorie. Alle som søker må ha vært i heltid (eller tilsvarende som selvstendig næringsdrivende) de siste fire til 3,5 årene.

Den mest kontroversielle endringen er knyttet til prosessen med å gi statsborgerskap. Forhåndsgodkjente søknader om dansk statsborgerskap må godkjennes med stortingsstemme. Tidligere ble søkere oppført alfabetisk to ganger i året. Men nå vil søkerne bli organisert av landet deres.

Kritikere sier Klassifisering av søkere på denne måten letter avvisning av forhåndsgodkjente statsborgerskapssøkere av parlamentet eller enkeltpartier basert på eget land.

Sverige foreslår språkkrav

Den svenske regjeringen jobber med å endre sin migrasjonslov Midlertidige lover Introdusert som svar på den europeiske flyktningkrisen. Det faktum at svenske språkferdigheter ikke kreves for både permanent opphold og opphold, er et av de største områdene det adresserer.

“Språk er nøkkelen til å jobbe, men det er også samfunnet,” sa svensk justis- og migrasjonsminister Morgan Johansson, som kunngjorde resultatene av regjeringens undersøkelse. Det anbefales at nye borgere når A2 (trinn CEFR Nivåer) B1 for å snakke og skrive og lese og lytte.

Dette forslaget er imidlertid ennå ikke kommet i samråd med relevante myndigheter, så det kan ta litt tid å få bekreftet eventuelle endringer. Språk- og statsborgerskapstester bør også utvikles, men dette kan skje samtidig når språktester innføres for permanent opphold i en egen prosess.

Norge vil at nye borgere skal snakke bedre norsk

I motsetning til Sverige har Norge allerede språkkrav til statsborgerskapssøkere. For de fleste er nivået norsk (A2) lavere enn det nødvendige nivået (B1) i lesing, skriving og lytting. De Juridisk endring, Å bli introdusert i juli 2021, betyr at nye søkere må nå B1-nivået i det norske språket de snakker.

I tillegg til språkkrav, må de fleste utenlandske statsborgere ha bodd lovlig i Norge i syv år og bestått statsborgerskapseksamen før de kan søke norsk statsborgerskap.