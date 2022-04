Skaperne av World of Tanks forlater Russland og Hviterussland

Konflikt med mange konsekvenser, Ukraina-krigen fortsetter å påvirke verden av videospill. Når du vet at det ukrainske studioet GSC har søkt tilflukt i Tsjekkia for å fullføre utviklingen av Game World STALKER 2, må Wargaming.net Studio ta en seriøs avgjørelse. I en uttalelse kunngjorde selskapet at det snart ville forlate sine hjemland Russland og Hviterussland. Et valg med materiale og effekter er tungt fordi selskapet sørger for at det i de aktuelle landene ikke lenger vil være noe datterselskap tilknyttet Warking på avstand. Lesta Studios, med base i St. Petersburg, har blitt betrodd administrasjonen av alle spillene deres, men det er ikke lenger en del av Borgaming.

I løpet av de siste ukene har Wargaming gjennomført en strategisk gjennomgang av forretningsdrift rundt om i verden. Selskapet har besluttet å ikke eie eller drive noen virksomhet i Russland og Hviterussland. Siden 31. mars har selskapet overført live-spillvirksomheten i Russland og Hviterussland til ledelsen av det lokale Lesta-studioet, som ikke lenger er tilknyttet Wargaming. Selskapet vil ikke tjene penger på denne prosessen i dag eller i fremtiden. Tvert imot forventer vi å pådra oss betydelige tap som en direkte følge av denne beslutningen. Fullstendig overholdelse av alle lover, sikre fortsatt sikkerhet og støtte til våre ansatte, og fullføre operasjonelle endringer så raskt som mulig. I løpet av overgangsperioden vil levende produkter være tilgjengelig i Russland og Hviterussland og vil bli drevet av den nye eieren. Warcoming har også startet prosessen med å stenge studioet sitt i Minsk. Vil definitivt skje under loven. Produkt- og tjenesteledere vil snart møte teamene sine for å diskutere virkningen av denne beslutningen i hver sektor. Vi vil gi så mye frakobling og støtte som mulig til ansatte som er berørt av endringen.

Først og fremst kjent for World of Tanks-lisensen, men med World of Worships og World of Warplanes-versjonene, er Wargaming et selskap grunnlagt i Minsk i 1998 og sysselsetter mindre enn 5500 mennesker over hele verden. Til tross for hans russiske opprinnelse, fordømmer utgiveren handlingene til Putin og hans militære, og nølte ikke med å skyte Sergei Burkatovsky, den kreative direktøren for Wold of Tanks, som offentlig uttrykte sin støtte til Russland og dets handlinger. I tillegg til å slette Facebook-innlegget, ble det tatt tillatelse i prosessen, «Sergeis mening er helt i strid med selskapets posisjon. Han er ikke lenger ansatt i Warcoming.» Med denne avgangen fra hjemlandet fordømmer Wargaming åpenlyst hele denne krigen som fant sted i Ukraina.