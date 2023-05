Skatt: Om lag 100.000 personer fikk feil ordning for forenklet deklarering.

«Dette var en teknisk feil fra en underleverandør ved utskrift, vedlegg og utsendelse av forenklede innkallingsforslag,» FPS Funds talsperson Francis Addins forklarer etter at VRT formidlet informasjonen gjennom NWS. Skattyter fikk en ordning for en annen person.

De siste dagene har nærmere 100.000 skattytere fått feil ordning for forenklet deklarering. «Det oppsto en feil med underleverandøren», Det opplyste Federal Public Service Fund torsdag. «Ofrene vil motta riktig informasjon denne uken.»

De involverte – om lag 3 % av de som mottok et forenklet erklæringsforslag – er identifisert og er i ferd med å rette feilen. «De får vanligvis et nytt brev denne torsdagen eller fredagen, først med en unnskyldning og et nytt gyldig forslag til en enkel varsel.»Francis Addins forklarer.

Talspersonen insisterte på at det var en teknisk feil og at finansdepartementet hadde korrekte opplysninger fra skattyter.

Finans vil sende rundt 3,9 millioner forenklede skatteregistreringsprogrammer i år.