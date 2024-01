Skatt på firmabiler: «Vi kan ikke akseptere miljøverner» | Belgia

Problemstillingen som teamet til De Croo har møtt i flere møter gjelder «All Nature Advantage» (ATN) for selskapets biler, som kan øke med 20 % i år for eiere av biler med forbrenningsmotor. Denne ATN-beregningen er basert på en sammenligning mellom CO2-utslippene til det aktuelle kjøretøyet og gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye biler. En stadig mer ugunstig sammenligning med termobiler på grunn av økende elektrifisering av kjøretøyparken.

Finansminister Vincent van Peteghem utviklet en løsning for å dempe effektene av denne sammenligningen, men de forskjellige komponentene til Vivaldi klarte ikke å komme overens. Filen er også knyttet til statsrådens tredje plan for å bekjempe skattejuks, som planlegger å utvide antimisbruksparagrafen, et tiltak som ikke tilfredsstiller Venstre.

Det er lagt en «pakke» på regjeringens bord som inkluderer – i tillegg til løsningen for firmabiler – et forslag fra Vooruit om rettferdig konkurranse og økning av sykkelgodtgjørelsen. Utvidelsen av tiltak mot misbruk ble fjernet fra pakken mens tilbudet om firmabiler møtte motstand fra miljøvernere. Ecolos visestatsminister, George Gilkinnet, ønsker ikke å iverksette tiltak som vil favorisere én transportmåte når andre, mindre forurensende midler, som jernbane, er nødvendig.

Under sitt avhør i Representantenes hus understreket finansministeren overfor rådet betydningen han legger til konsultasjon i denne saken, og advarte om at han kan stole på «til å ta sitt ansvar og løse problemet om nødvendig».

«Forslaget om å øke firmabilavgiften med nesten 20 % er uakseptabelt. Han la til: «Det er ingen grunn til å endre beregningskriteriene i forhold til 2023. Grønning av firmabiler var allerede et kompromiss vedtatt for to år siden, og vi kan ikke akseptere bashing of miljøvernere.» Mot biler generelt og firmabiler spesielt.»