Skattekammer med gamle mesopotamiske artefakter mangler i Norge funnet

Norsk politi sa fredag ​​at de hadde beslaglagt et stort antall arkeologiske gjenstander som er rapportert savnet av irakiske myndigheter, inkludert det som antas å være kileskriftstabletter fra det gamle Mesopotamia. Gjenstandene ble funnet av Statens myndighet for etterforskning og påtale av økonomiske og miljømessige forbrytelser (Oekokrim), som bistod det norske kulturdepartementet i søket.

Varene hadde vært en del av en privat samling i Norge, og selv om flere vitner ble avhørt, var det ingen straffbare anklager, sier en talsmann for politiet til Reuters. “Totalt har nesten 100 objekter av betydning for verdens kulturarv blitt beslaglagt,” sa Oekokrim i en uttalelse.

“De blir nå undersøkt av eksperter for å fastslå ektheten og, om mulig, fastslå deres opprinnelse.” Politiet opplyser ikke når gjenstandene kan ha nådd det nordeuropeiske landet eller hvordan de havnet der.

Irak er stedet for det gamle Mesopotamia, en region som er hjemsted for mange gamle sivilisasjoner, inkludert Sumer, som utviklet kileskriftskriftet, et av de eldste skriftsystemene i verden.

