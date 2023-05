Skattemelding 2023: Alt som endrer seg i år

Regnskapsførere får jobb i løpet av de neste ukene. Enten forenklet eller ikke, elektronisk eller papir, er det på tide å fylle ut selvangivelsen. Som hvert år vil endringer bli annonsert for å kode dine ulike avkastninger for 2022.

Vi vet tross alt at elektroniske varsler tar mye plass. FPS talte i fjor 264 173 meldinger i papirversjonen, som er 16 % færre enn året før. Fremover vil skattebetalere som aktiverer e-boks i MyMinfin kun legge inn deklarasjonen sin på nett og vil ikke lenger motta den på papir. En reduksjon i økonomiske og miljømessige kostnader, ifølge FPS-midler.

Den første innovasjonen ble annonsert for noen uker siden: kjønnsnøytralitet er nå på sin plass. For en forkynnelse tilsa tradisjonen at mannen skulle plasseres i venstre kolonne og kvinnen i høyre. Men det er over. Fra inntektsåret 2022 og skatteåret 2023 vil pålegget skje på grunnlag av alder. Heretter vil den eldste personen stå først i venstre kolonne. «Vår skatt skal være relevant for samfunnet vårt. Dette er et spørsmål om skattereform, men det er også viktig for skatteforvaltningen og skattedokumentasjonen. Jeg svarer derfor gjerne på forespørselen fra ulike sivilsamfunnsorganisasjoner om å sikre rapportens nøytralitet.Vincent van Pettechem, visestatsminister og finansminister kunngjorde. Et grep som berører en halv million flere skattebetalere.

Rent praktisk er årets kalender annerledes. Mens papirvarsler alltid skal sendes innen 30. juni, forlenges fristen for elektroniske versjoner. 15. juli er fikset i denne saken. For erklæringer med inntekt under selvstendig næringsdrivende eller utenlandsk inntekt er fristen 18. oktober.

Gjenopprettingsplanen griper også inn i kunngjøringen, da frivillig overtid som arbeides i dette miljøet ikke er skattepliktig. Vi snakker om 100 til 220 timers arbeid. Fra juli 2022 er det varslet en egen avgift på 33 % på skattepliktig inntekt til pensjonister som arbeider i omsorgssektoren. Og i den sosiokulturelle og sportslige sektoren beskattes tilleggsaktiviteter som ikke overstiger en årlig inntekt på 6540 euro med en lavere sats.

Den grønne bevegelsen er fortsatt fremtredende til tross for noen endringer. Avgiftsreduksjonen gis for ladestasjonsinstallasjoner utført mellom 1. september 2021 og 31. august 2024. Beløpet øker også fra €1500 til €1750.

I tillegg er barneskattefradrag nå mulig i felles foreldreskap. Frem til 2022 er det kun foreldre som har adoptert barnet skattemessig som kan dra nytte av det. Fra 2023 gjelder halvparten av skattefradraget for hver forelder (maksimalt 240 euro per forelder).

Og hvis du har noen uker igjen til å kryptere (eller sende) selvangivelsen, har det allerede vært mulig i noen dager. Det er en fordel for de som går gjennom e-boks at ulike selskaper må sende sine inntektsrelaterte dokumenter direkte gjennom denne plattformen.

I tillegg er det ikke obligatorisk å søke tjenester fra en regnskapsfører hvis det oppstår bekymring eller spørsmål. Kan møte med FPS.