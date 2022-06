Skattemyndighetene i veto mister skattefordelen til brosjyrer

Påtalemyndigheten bekreftet denne informasjonen. Denne rettssvikten til skattemyndighetene er den siste episoden i en lang historie. I 2010 satte EU-kommisjonen i gang en sak mot Belgia fordi den mente at en skattefordel gitt kun til belgiske sparekontoer brøt med det europeiske prinsippet om frihet til å yte tjenester, siden utenlandske banker som ikke var i stand til å gi en slik skattegave, ble holdt utenfor det belgiske sparemarkedet. Den belgiske staten ble dømt av EU-domstolen to ganger, i 2013 og 2017.

Den 17. mars 2020 dømte lagmannsretten i Gent den belgiske staten for å ha gitt fritak for kildeskatt til nederlandske sparekontoer, og argumenterte for at disse kontoene tilbød forhold som ligner på kontoer regulert i Belgia.

Skattemyndighetene anket denne kjennelsen. Og med god grunn: Denne saken er emblematisk for kampen mellom sparere og skattemyndighetene fordi det var det som førte til EU-domstolens andre kjennelse i 2017, som ble avsagt på et foreløpig spørsmål fra en belgisk dommer.

Etter at den belgiske statens anke ble avvist, vil saken nå bli henvist til lagmannsretten.