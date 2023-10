Skattemyndighetene lar ikke lenger skattebetalere og selskaper puste

Mange prosesser som tidligere var helt lovlige er nå i tvil. Snarere synes den generelle antagelsen om skattemisbruk å skjemme ut mange transaksjoner utført av skattebetalere. Å opprette et forvaltningsselskap, overdra en gjeld, selge verdipapirer til et eiendomsselskap, gi et kapitalinnskudd i et selskap, avvikle et selskap eller rett og slett trekke fra så mange gebyrer som mulig blir kritikkverdige og foraktelige handlinger.

Skattemyndighetene krever mer enn €70 millioner fra Randstad

Ikke forveksle skatteunndragelse med skattesvindel

Selvfølgelig minner forarbeider til lover som innfører nye antimisbrukstiltak eller en ny restriksjonsklausul av og til (men nesten halvhjertet) oss på at prinsippet om rettssikkerhet og lovvalg ikke kan undergraves. Men denne første bekreftelsen er ikke annet enn et påskudd, et obligatorisk skritt for bedre å gi et fatalt slag for mange skattebetalere som utførte den lovlige operasjonen eller handlingen som nå er sanksjonert eller underlagt en ny skatt, takket være planleggingen som nettopp har blitt utført opprettet.

Det er også tydelig at tidene endrer seg og at en ny visjon om «god skattestyring» har vokst frem. Friheten til å administrere skatt for selskaper og enkeltpersoner blir i økende grad en overvåket frihet. Over tid dukker ideen opp om at dersom vi ble tvunget til å akseptere alle slags aggressive strukturer og ordninger, ville dette føre til et sammenbrudd av likhet før skatt.

I skattespørsmål kalles det uimotståelige kravet om frihet skatteunndragelse. Dette ordet kan imidlertid ikke forveksles med skattesvindel. Men det er sant at det aldri er lett å trekke grensen mellom lovlig og ulovlig. For mellom det lovlige og det ulovlige er det ingen pause, men kontinuitet. Grensen mellom «legitime» og «illegitime» former for skatteunndragelse kan derfor bare trekkes fra sak til sak.

Rent kunstige prosesser

Hvis det blir vanskeligere å slippe gjennom sprekkene i skattenettet, hvis kontrollen intensiveres til det punktet at de påvirker alt arbeidet et selskap gjør, og hvis det dukker opp nye skattedemninger hvert år for å fylle hullene som fortsatt er åpne, så er tiden inne . Ikke nødvendigvis pessimisme. Fordi vi kan tegne en generell observasjon og en adferdsregel som må overholdes.

Først av alt en generell observasjon. Mange av rettelsene vi ser er prosesser med straff eller juridiske handlinger, eller til og med en rekke juridiske handlinger, som er fullstendig blottet for substans. Slike operasjoner, som viser seg å være rent kunstige, utgjør ordninger utført med det utelukkende målet om skatteunndragelse. Den kunstige karakteren oppstår fra visse omstendigheter ved at transaksjonen blir foretatt, for eksempel ønsket om å oppnå en umiddelbar eller, i ekstreme tilfeller, en skattefordel eller behovet for å slette eller vesentlig redusere selskapets skattegrunnlag gjennom en «mirakel»-operasjon. . Det er normalt at overgrep blir straffet. Som EU-retten jevnlig minner oss om, kan en skattefordel ikke oppnås gjennom en rent kunstig ordning. Derfor kreves det økonomisk substans for å akseptere prosessen.

Ustabilitet i skattesystemene forsterker ulikheten

«Loven om å lede en god far i familien»

Tilnærmingen med å redusere skattetrykket er imidlertid fortsatt ganske gyldig. Snarere er det en tilnærming som faller inn under «arbeidet med å administrere en god far i familien.» Hvis skattejuks må bekjempes, er det ikke en utbredt praksis, i motsetning til hva enkelte folkevalgte politikere som er fullstendig frakoblet virkeligheten og næringslivet hevder. Tvert imot, de aller fleste bedrifter og skattebetalere respekterer kun skattespillets regler, og er lei av denne uopphørlige retorikken som faktisk forvirrer begrepene skattesvindel, skatteunndragelse, skatteoptimalisering eller til og med enkel applikasjon. Lover. Skattebetalere skal ikke hele tiden måtte rettferdiggjøre eller innrømme at en prosess som resulterer i en fullt lovlig skattebesparelse ikke tilfredsstiller skatteetaten deres. Det kan ikke antas at alle skatteløsninger implementert av selskaper og deres rådgivere er usmakelige skatteunndragelsesmanøvrer.

La enkeltpersoner og lokalsamfunn puste. Vi bør ikke gå i fellen med finansiell ekstremisme. La oss huske disse hyggelige ordene fra Maurice Couzian, tidligere professor i skatterett ved universitetet i Dijon: «Ønsket om å betale så mye skatt som mulig kan for noen være hellighet eller heltemot; vi kan være mer tilbøyelige til å betrakte det som en forstyrrelse av sjelen: og dette kan kureres.».