Skattemyndigheter og notarer konsulterer bankkontoer mer

Belgias nasjonalbank kombinerer bankkontonumrene og finansielle kontrakter til hver belgier i en enkelt database.







av Belga

Publisert 16.08.2022 kl. 08:15 Lesetid: 2 minutter



DeKonsultasjoner om registeret over bankkontoer og forsikringskontrakter fra skattemyndigheter og notarius publicus økte med 42 % i første halvår, med 93 967 registrerte søk. ekko Og Hvem finner du Tirsdag.

Siden 2014 har National Bank of Belgium (NBB) samlet bankkontonumre og finansielle kontrakter for hver belgier i en enkelt database. Opprinnelig var det kun skattemyndighetene som kunne henvise til registeret. Siden sommeren 2020 har imidlertid databasen også blitt tilgjengelig for FPS Justis, namsmenn og notarius publicus.







Skattemyndighetene kan henvise til registeret, særlig ved alvorlige forutsetninger for skatteunndragelse eller for inndriving av restskatt. Notarius publicus har på sin side kun tilgang til registeret ved dødsfall, innenfor rammen av arveerklæringen.

I fjor førte utvidelsen av tilgangen til registeret til rekordmange konsultasjoner. I 2021 ble den revidert 153 000 ganger, tre ganger flere enn i 2020. Denne oppadgående trenden fortsatte inn i første halvår 2022. I løpet av årets første seks måneder har skattemyndighetene derfor allerede konsultert databasen 41 223 ganger, noe som It representerer en årlig økning på 64 %.







Når det gjelder notarius publicus, er antallet konsultasjoner klart økende. I det første kapittelet fikk de tilgang til rekorden 52 744 ganger. Dette er 29 % flere enn året før.