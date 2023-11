Skatten funnet av dykker på Sardinia (VIDEO)

«Skatten funnet i vannet i Arsacena er en av de viktigste funnene av numismatiske gjenstander (mynter og medaljer, red.anm.) de siste årene.» Det var med disse ordene Luigi La Rocca, direktør for avdelingen for arkeologi, kunst og topografi i det italienske kulturdepartementet, snakket om funnet av mer enn 30 000 romerske mynter på kysten av Sardinia denne helgen.

En lokal innbygger fant et metallstykke mens han druknet i vannet i Arsacena, ikke langt fra den sardinske kysten. Han var fascinert av oppdagelsen og appellerte til de berørte myndighetene om å få vite mer om denne skatten. En enhet av arkeologer som spesialiserer seg på undervannsforskning, ved hjelp av Carabinieri, spesielt ansvarlig for beskyttelse av kulturelle verdier på Sardinia, foretok den første «turen» i det aktuelle området.

Et søk i forbindelsen fant to områder som inneholder mellom 30 000 og 50 000 fragmenter, ifølge deres første estimater. De kunne bekrefte at disse metallene var dårskaper eller bronsemynter fra romertiden. Ved å undersøke graveringene på myntene har arkeologer slått fast at de ble utstedt mellom 324 og 340 e.Kr. «Denne dateringen bekreftes av tilstedeværelsen av Konstantin den store og andre medlemmer av familien som er Cæsarer, men spesielt av fraværet av hundrevis, truffet fra 346 e.Kr.,» forklarte det italienske kulturdepartementet i en pressemelding. . Bortsett fra fire av dem er alle delene i perfekt bevaringstilstand. De kan komme fra et forlis. Men ruinene ble aldri funnet.

«Denne oppdagelsen fremhever nok en gang rikdommen og viktigheten av den arkeologiske arven som havbunnen fortsatt bevarer,» konkluderte Luigi La Rocca.