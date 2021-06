Skattkammer faller med fokus på Federal Reserve; Hybrid Aksjer: Innpakning av markedene

Dette innholdet ble publisert 14. juni 2021 – 04:21

(Bloomberg) – Treasury-avkastningene steg mandag da investorene forberedte seg på et stort Federal Reserve-møte senere i uken. Aksjer ble blandet i tynn handel.

Ti-årige statsrenter steg til rundt 1,46% etter å ha nådd en tremåneders lav på torsdag og postet sitt største ukentlige fall siden desember i forrige uke. Aksjene fikk beskjedne gevinster i Japan og Sør-Korea. Handelsvolumene var lette med en rekke høytider i regionen, inkludert Australia, Kina og Hong Kong. Amerikanske futures steg etter at aksjene så et rally sent på fredag, og lukket på en ny høyde etter en ustabil handelsdag.

Dollaren stabiliserte seg mot sine jevnaldrende i G10 etter G7-ledermøtet som understreket enhet.

Med statens avkastning på kurs lavere, forventer investorer at Federal Reserve vil bekrefte at dens ultraløse policy fortsatt er hensiktsmessig, og at det er for tidlig å til og med begynne å vurdere å redusere obligasjonskjøp. Imidlertid kan tjenestemenn forvente å øke renten i 2023 blant raskere økonomisk vekst og inflasjon, ifølge økonomer som ble spurt av Bloomberg.

“FOMC fortsetter å se hoppet i inflasjon som forbigående og kan erkjenne, selv på sidelinjen, at det diskuterer tempoet i månedlige kjøp, men vil ennå ikke forplikte seg til en dato for å bremse kjøp,” sa Prudential Financial Inc. Strateg Quincy Crosby i kommentarene via e-post.

Andre steder hoppet Bitcoin over helgen etter at Elon Musk sa at Tesla vil gjenoppta transaksjoner med kryptovalutaen når gruvedrift utføres med mer ren energi. Oljeterminer avansert.

Her er noen av de viktigste begivenhetene du kan se denne uken:

NATO holder toppmøte mandag

Et toppmøte mellom EU og USA avholdes i Brussel tirsdag

Data om amerikansk industriproduksjon, produsentpriser og detaljhandel kommer på tirsdag

Onsdagens FOMC-avgjørelse kommer med en pressekonferanse fra Jerome Powell etterpå

USAs president Joe Biden og Russlands president Vladimir Putin møttes onsdag i Genève

USAs finansminister Janet Yellen vil vitne for en huskomité om føderalt budsjett torsdag

Vurderingsbeslutninger kommer fra Sveits og Norge på torsdag

Bank of Japans pengepolitiske beslutning vil bli frigitt på fredag

Dette er noen av de viktigste grepene i markedene:

Butikker

S&P 500 futures økte med 0,1% fra klokken 13:00 i Tokyo. Hovedindeksen steg 0,2% til rekordhøy på fredag.

Japans Topix steg 0,3%.

Sør-Koreas Kospi-indeks avanserte 0,1%.

mynter

Bloomberg Dollar Index var flat.

Euroen falt 0,1% til $ 1,2099.

Det britiske pundet avregnet til $ 1,4110.

Den japanske yenen steg 0,1% til 109,77 per dollar.

obligasjoner

Avkastningen på den 10-årige statsskuldregningen steg med omtrent ett basispunkt til 1,46%.

varer

West Texas Intermediate råolje steg 0,4% til 71,20 dollar fatet.

Gull falt 0,8 prosent til 1 863,02 dollar per unse.

