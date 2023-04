Skilsmisse bekreftet mellom Lionel Messi og PSG: Argentineren bør ikke forlenge eventyret i Paris!

Å lytte til Lionel Messi på Parc des Princes mens kunngjøreren kunngjør startoppstillingen mot Lyon denne søndagskvelden gjenspeiler all spenningen mellom PSG og Bulga. Lionel Messi, som har blitt stukket av supportere for sine skuffende prestasjoner siden VM, er fortsatt i samtaler med lederne i Paris Saint-Germain, men de er ikke klare til å gjøre noe for å beholde Messi. Og i Messi-klanen er vi ikke klare til å akseptere alt for å bli i Paris.

Midt under VM i Qatar ser det imidlertid ut til at Nasser Al-Khelafi og Messi-familien har blitt enige om å forlenge samarbeidet, men, som avslørt av L’Equipe, nevnte de ikke det delikate spørsmålet om lønn eller varighet. Kontraktsforlengelse. «Mbappé er Gud i klubben, men Rosarios mann er ikke enstemmig»: Messi-symbol på suspendert PSG? Tvunget til å redusere lønningene sine i regnskapsåret 2023-2024, for å møte begrensningene til økonomisk fair play og gi flere muligheter på overgangsmarkedet, ønsker PSG å redusere lønningene til flere spillere, inkludert argentineren. Ifølge L’Equipe tilbød PSG å kutte Messis lønn med 25 %. Før han bestemmer seg for fremtiden i den franske hovedstaden, venter den tidligere Barca-mannen, som håper å løfte Champions League nok en gang, på forsikringer om Pariserens plan og spesielt om den fremtidige treneren og nye rekrutter. Men Messi og familien vet hva den nye verdensmesteren bringer til klubben og vil ikke godta et billig tilbud så lett. En fransk verdensmester flyr Messi til unnsetning: «PSG er ikke en fotballklubb, kom deg derfra» (VIDEO) På vei tilbake til Barca? Det er en åpen hemmelighet at Lionel Messi og familien har det bedre i Barcelona enn i Paris. Siden Argentina fortsatt ønsker å utvikle seg i Europa, virker en retur til Catalonia som en enkel løsning. FC Barcelona trenger fortsatt å finne en økonomisk avtale med sin tidligere nummer 10. Da Barca prøvde å komme seg ut av Negrera-avtalen, har det ennå ikke kommet noe tilbud. READ Scottish Cup: Aberdeen tilbyr å være vert for finalen slik at fans kan delta