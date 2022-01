Skilt fra Line Bobby, 26 år gamle kone til Mark LaVoy? Pengesvaret han ga oss!

For fire år siden slo Mark LaVoin opp med sin kone, Sarah Bonyadowski, og ble forelsket i den 34 år gamle forfatteren Line Bob. En lidenskap han viser om dagen når han snakker om henne i et intervju. Men etter å ha giftet seg i juli 2020, var himmelen klar for paret. Ifølge flere populære blader forlot Line Mark Lao for noen måneder siden.







Så langt har han ikke snakket om det. Vi stilte ham et spørsmål til et intervju i “Ciné-Télé-Revue” torsdag 20. januar, som han svarte på sin egen måte: ” Når vi begynner å uttrykke oss i disse historiene, åpner vi en dør. Når du ikke snakker om det, blir folk svimle og noen snakker om livet ditt for deg. Jeg prøvde å spille håpet med noen mennesker, men til slutt endret det ingenting. Du kan ikke stoppe folk fra å si stygge ting om deg. Vet du hva, jeg kunne ikke bekymre meg. Hva kan jeg gjøre med det. Men jeg ble så sjokkert at det vekket interesse. Jeg ønsket først å snakke om det å være kunstner og arbeidet mitt. Jeg skrev en tekst med streken i albumet mitt. Det er sangen “Iceberg Love”. Det var inspirert av et dikt av ham. Hun lager fantastiske samlinger. Og det er min lykke å jobbe med en forfatter som ham. Resten, hva skjer i livet mitt, er det så interessant? ⁇

«L’amour Iceberg» er en av mange sanger om romantikken til hans nye album. Et objekt som ikke kan beskrives for Mark Lavoin. ” Kjærlighet er mange ting “, Han fortalte oss.” Vi vet ikke hvordan vi skal tolke livet. Noen sier det er stjernepulver, andre sier at det er en skapelse av Gud. Døden, vi vet ikke hva det er. Men det er kjærlighet mellom liv og død. For meg er kjærlighet livets pust. Og den har mange funksjoner. Det er nysgjerrighet, lyst, men sjalusi, fordi kjærlighet kan være giftig. Jeg vet ikke om det finnes liv etter døden, men jeg tror på liv for livet. Kjærlighet er når du viser din svakhet til andre og de ikke bruker den mot deg. Men det er vanskelig å få til. Det er et stort emne, og vi vil aldri bli lei det. ⁇

