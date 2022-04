Skilt like etter å ha blitt slått på Oscar-utdelingen? – Den nye tribunen

Kjent filmskuespiller Will Smith Og kona hans Zada Pinkett Følger overskrifter. Fra smellen gitt av produsenten til komikeren, har fokuset vært på det kjente Hollywood-paret Chris Rock Under den nylige seremonien Oscars. Will Smiths trekk vakte sterke reaksjoner, men fikk også konsekvenser for livet hans. Vedkommende har mistet flere kontrakter og noen sentrale samarbeid er suspendert. I tillegg til disse problemene vil Will Smiths par være på randen av skilsmisse.

— Nå snakker de sjelden sammen.

Denne informasjonen er lekket fra amerikanske medier Termisk magasin. Ifølge kilder nær paret har mye endret seg siden Oscar-utdelingen. «Fra seremonien er spenningen mellom dem tydelig (…) de har hatt problemer i årevis, men de snakker ikke sammen» Will Smith insisterte på at han ikke ønsket skilsmisse, selv om det virket uunngåelig. Husk at denne informasjonen fra Heat magazine kommer flere uker etter Will Smiths kone, Jada Pinkett.

Etter ektemannens samtale til Chris Rock, sa et familiemedlem: «Han var i øyeblikkets hete, og han var overdrevet. Han visste det, og hun visste det. De innrømmer at han overdrev.». I tillegg er videoen hans på settet til showet hans Rødt bordsnakk, Viser hva hun sier om hvor dårlig ekteskapet hennes med Will Smith var. Under showet før 2018 la han til «Gråter i den skumle sanden» Under ekteskapet hans.