Skiltet “Ikke urinér mot Russland” vises på den norske grensen

Det hjemmelagde skiltet på et populært turiststed i Nordøst-Norge har oppfordret folk til ikke å urinere i retning Russland.

Det nye skiltet er skrevet på engelsk og dikterer til folk om ikke å “urinere mot Russland”, ellers vil de bli bøtelagt mer.

Kunngjøringen ble gjort på bredden av Jakobselva, som skiller Norge og Russland, og ligger i nærheten av det offisielle skiltet om at området er under videoovervåking av norske grensevakter.

Norges grensekommissær Jens-Arne Highland har bekreftet rapporter om at det dukket opp et skilt i nærheten av landsbyen Grenz Jakobselv.

-Dette tegnet kan settes på plass av velmenende mennesker for å advare folk mot å forsvinne offensiv oppførsel, sier Highland til AFP i en uttalelse.

I henhold til norsk lov er det ulovlig å “utføre grenseovergrepsatferd mot en nabostat eller dens myndigheter” og kan bli bøtelagt med opptil 3000 kroner (ca. € 290).

“Det er ikke nødvendig å urinere i naturen, men det avhenger av syn,” la Hyland til. “Her er det under loven som forbyr støtende oppførsel ved grensen.”

Kommissæren la til at russiske tjenestemenn aldri hadde klaget på noe som advarte om identiteten.

Norske medier har tidligere rapportert om hendelser der borgere ble bøtelagt eller stoppet av grensevakter for ulovlig kryssing av den 198 kilometer lange grensen eller for å ha kastet stein i Russland over Jakobselva.

“Det kan virke tøft, men vi håndhever grenseverdier uten feil,” sa Highland.