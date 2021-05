Skip sender SOS-meldinger ettersom orkanen Takte forårsaker ras i India

“Denne orkanen er et forferdelig dobbelt slag for millioner av mennesker i India, hvis familier har blitt rammet av registrerte regjeringsinfeksjoner og dødsfall. Mange familier flyter ikke,” sa Udaya Regmi, en representant for Den internasjonale Røde Korskomite i Sør. Asia. , I en uttalelse mandag.

Da tusenvis av mennesker samlet seg i stormleirene, var det også frykt for at Govt-19 ville bli gjenoppbygd mens innbyggerne strømmet til stormleirene i stort antall.

Tidligere på mandag rapporterte India 281 386 nye koronavirusinfeksjoner og om lag 4000 dødsfall i løpet av det siste døgnet.

I mellomtiden oppfordret UNICEFs president G7 Kovacs til å donere sine overskuddsvaksineelementer for å løse den alvorlige mangelen forårsaket av forstyrrelsen i den indiske vaksineeksporten.

India er også en av de største produsentene av Govt-19-vaksinen i verden, men har stanset eksporten i en ny bølge av viruset for å akselerere det innenlandske vaksinasjonsprogrammet.

Indias regjering står overfor enestående kritikk over denne utgivelsen. Søndag ble det satt opp plakater rundt Delhi som spurte hvorfor Indias snublet statsminister Narendra Modi hadde tillatt å eksportere 66 millioner doser.

