Skip som frakter 1100 Porscher og andre luksusbiler i brann: «Min Boxster Spyder flyter nå målløst midt i havet»

En brann brøt ut onsdag morgen i lasterommet til skipet Felicity Ice, som forlot Emden (Tyskland) 10. februar for å nå Davisville (Rhode Island).

Ifølge avisen New York Times, Hvem spurte om et nettsted som spesialiserer seg på navigasjonOg Lasteskipet var omtrent 300 km fra Terceira-øya på Azorene (Portugal Island-territoriet) da portugisiske styrker grep inn for å evakuere mannskapet.

Ingen redningsmenn eller besetningsmedlemmer ble skadet under denne operasjonen. “Høyt kvalifisert og fysisk krevende”Under hvilken et helikopter fløy de overlevende til den nærliggende portugisiske øya Faial.

I en pressemelding sa en talskvinne for Porsche Cars North America at 1100 kjøretøy fra selskapet var om bord, men skjebnen til bilene er ukjent. Jeg oppfordret kunder som er bekymret for bilen deres til å kontakte forhandleren deres…

Drive, et nettsted for bilindustrien, sa at Volkswagen-gruppen anslår at nesten 4000 kjøretøyer var om bord, inkludert 189 Bentley.

Det er umulig å vite for øyeblikket hvor stor prosentandel av lasteskipets 60.000 tonnasje som er på lager, og heller ikke hva myndighetene har tenkt å gjøre med det skadede skipet. Rederiet kunne ikke nås umiddelbart.

Unike modellbiler

Brannen kommer midt i tettere forsyningskjeder på grunn av pandemien.

Matt Farah, bilelsker og redaktør røykebilderSiden august har han ventet på sin metalliske Boxster Spyder 2022, omtrent $123 000 som han har tildelt:“Beste sportsbil noensinne”.

Mannen fikk dessverre skuffende nyheter: “Jeg fikk akkurat en telefon fra forhandleren min. Bilen min flyter nå målløst, muligens i brann, midt i havet.” Mr. Farah sa at en Porsche-representant bekreftet at bilen hans var på båten, og beklaget ulempen.

“Det var i går, og jeg har ikke hørt fra deg siden.”kommenterte torsdag. “Jeg er glad ingen ble skadet i brannen og at alle har det bra, som er det viktigste. Jeg er sikker på at uansett hva som skjer, vil Porsche gjøre det den trenger for kundene sine.”