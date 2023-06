«Skipssynkende» spekkhoggere utvider sitt sortiment til Norge

Spekkhoggere som angriper båter i åpent hav: Vi kjenner til dette fenomenet utenfor kysten av Spania og Portugal. Det er nå mest rapportert lenger nord mellom Skottland og Norge.

Angrepet fant sted nær Shetlandsøyene mandag. Wim Rutten, en 72 år gammel pensjonert nederlandsk sjømann, seiler alene på yachten sin. Mens han rolig lette etter makrell, så han en spekkhogger dukke opp på ryggen – som tilsynelatende ikke kom for å klemme ham.

>> Hos spekkhoggere er «bestemor»-effekten sterkere enn vi trodde

«Hun slo igjen og igjen og skapte sjokk gjennom skroget. Det som skremte meg mest var hans veldig høye pustHan sier Verge. Hun sto bak båten og lette etter kjølen sin. Hun forsvant… og så kom hun tilbake to eller tre ganger raskere«Før avgang kommer Wim Rutten uskadd ut…men med en stor frykt.

500 «interaksjoner» mellom spekkhoggere og båter siden 2020

Det er første gang en slik hendelse skjer i dette området. Til nå har «båtsynkende» spekkhoggere dukket opp bare i Sør-Portugal og Spania, noen ganger så langt som til kysten av Galicia.

Vi har observert dette fenomenet i mer enn to år. 500 interaksjoner mellom spekkhoggere og båter er oppført i 2020. Den 22. mai ble den franske kapteinen Sébastien Destremau omringet av rundt tjue mann. Hans 15 tonns båt var ferdig»ristet kort»Omtrent en time.

Den 22. juni, da de nærmet seg Gibraltarstredet, ble JAJO-teamet også målrettet, og sirklet rundt gruppen rundt om i verden og i posisjoner. En av sjømennene filmet under vann: vi kan tydelig se de store svarte og hvite pattedyrene som angriper roret.

Portugisiske, spanske og franske forskere dannet en arbeidsgruppe om emnet, GTOA (Orca Atlantica Task Force) er absolutt ikke noe svar. Men de gjør to hovedantakelser. Spekkhoggere, som er veldig omgjengelige, kan lekende lete etter kontakt. De elsker å leke, spesielt i grupper som består av unge hanner, og når et 8-tonns dyr leker med en båt, rister det uunngåelig.

Den andre hypotesen er at en voksen kvinne, døpt White Gladys, søker hevn etter å ha kollidert med et skip. Siden den gang ville denne spekkhoggeren ha utviklet en teknikk for å stoppe og til og med senke båter, som hun ville ha lært den yngre.

Denne læren kan til og med ha spredt seg så langt nord som til Shetlandsøyene, 3000 kilometer unna. En spekkhoggerekspert forklarer Earth magazine Svært organiserte grupper, som deler informasjon, kan reise svært lange avstander oppover kysten. Hvis spekkhoggere ikke angriper mennesker, er opphavet til deres atferdsendring unektelig menneskelig aktivitet: økt sjøtrafikk, reduserte matkilder, oppvarming av hav eller forurensning.