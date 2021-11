Skiskyting: Endelig drar Frankrike til Norge denne onsdagen Nordic Mac | N ° 1 Skiskyting

Skiskyting: Starting in Norway avanserte til blues

Opprinnelig planlagt til torsdag, Avreisen for lagets skiskyttere til Norge fant sted onsdag 3. november. Tjuefire timer senere voksbilen, så disse Medlemmer av gruppe A og deres ansatte Der han erobret det skandinaviske riket En ti dager lang praksisplass venter dem på Sjusjøen.

“Bare folk med A-status bryr seg,” forklarer han Stephen Boutyx, fransk skiskyttersjef, gjør Nordisk magasin. Quentin Fillon-Mailet, Emilian Jacqueline, Fabian Claude, Antons Quiconat, Simon Testiux, Julia Simon, Anas Chevalier, Justin-priser, Chloe Chevalier Og Anas Bescond Så du kan gjenoppta langrenn i Sjusjøen. Gruppe B og Juniorer derimot Bessons (Savoy).

Ett mål: å gjenoppta langrenn

“Økningen i volum og intensiteter vil være i planen for denne siste perioden.” Stephen Boutyx. Dette vil selvfølgelig også være en mulighet til å gjenoppta en spesifikk jobb hos Skys. Bortsett fra Quentin dro Fabian og Antonin til Dignesbreen for to uker siden., Skiskytterne våre har ikke satt himmelen tilbake siden i vinter. ”

Ved slutten av treningsleiren 13. og 14. november De franske skiskytterne skal konkurrere i sitt første isrenn Norske åpningsløp fra Sjusjøen. Mulighet til å måle deg mot det beste laget i verden.

