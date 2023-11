Skiskyting: Norge endrer sine utvelgelseskriterier for å gi flest mulig en sjanse | Nordic Mac | Nr 1 Skiskyting

Skiskyting: Norge endrer sine valg

Sist vinter, Norsk skiskyting har vært rystet av mange kontroverser Etter internasjonale tester som anses som urettferdige. Andre StrømsheimHvem dominerte IBU Cup-runden, Det førte til at han ikke kunne delta i verdenscupen før mars På grunn av tettheten av skandinaviske programmer på global skala. «Jeg begynte å tenke på hva jeg må gjøre for å nå verdenscupen»sa han skuffet TV2 I desember 2022.

Andre Stromsheim (NOR) – Manzoni/NordicFocus

Samtidig, Elaine CrewHan gjorde det bra i Norway Cup men fikk ikke sjansen i IPU Cup. «Vi må kanskje gjøre utvelgelseskriteriene strengere»Så svarte han i avsnitt NRK Germond HallVisepresidenten i Norges Skiskytterforbund møter vreden til skiskytterens trener.

«Flere idrettsutøvere er planlagt å overføre»

I sommer altsåDet styrende organet for skiskyting i Kongeriket har bestemt seg for å endre utvelgelseskriteriene, samlet i et omfattende dokument publisert online på nettstedet. Den første store avgjørelsen ble tatt Bytt ut den lavest rangerte nordmannen på slutten av hver etappe i IBU-cupen. Nevn VM Germond Hall, «Flere idrettsutøvere er planlagt å overføre».

Ingrid Landmark Dantrevold (NOR) – Manzoni/NordicFocus

«For eksempel er forhåndsutvalgskriteriene for landslagsskiskyttere til å starte verdenscupen i Östersund fjernet.Han forklarer. Resultater fra sesongåpningen på Sjusjøen har blitt sterkt fremhevet. » I dokumentasjonen er det faktisk nevnt Bare idrettsutøvere i de 15 beste totalrangeringene i verdensmesterskapet 2022/2023 og/eller individuelle topp 6-spillere i verdensmesterskapet i 2023 har allerede punget ut billetten til den første turneringen..

Ole Einar Bjørndalen tviler

Altså bare blant kvinner Ingrid Landmark Dantrevold Og Caroline Naughton I dette tilfellet er det: Fire billetter vil være å hente i begynnelsen av november i Sjusjøen (Norge).. På herresiden derimot, Johannes Thingnes Bo, Sturla Holm Lakerid, Vetle Sjastad Christiansen, Darjee gå Og Johannes Dale-Skevtal Deres plass i Sverige er allerede bekreftet Andre Strømsheim Som uttroppende vinner av IBU-cupen. Så bare ett sted er i faresonen.

Caroline Naughton (NOR) – Manzoni/NordicFocus

Senere, i sesongen, er det nevnt som svart og hvitt «De beste resultatene i IBU-cupen vil bli vurdert mot de lavest rangerte resultatene i verdenscupen». En formel dukker opp Andre StrømsheimFisher byttet fra ski til matter om sommeren, mistenkelig: – Vi får se hvordan det går til vinterenHan kommenterte. Jeg håper alle blir dømt likt uansett hvilken gruppe de tilhører og får mer rettferdighet enn i vinter. »

Det samme mener legenden Ole Einar Bjørndalen. «Selv om ordlyden er endret, tror jeg ikke det blir noen stor endring. Trenere har fortsatt muligheten til å velge spillere etter eget valg, og jeg ser ikke noen stor endring med tanke på det som har skjedd de siste årene. «Han dømmer.

Dokument som inneholder utvelgelseskriteriene for norsk skiskyting

