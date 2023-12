Skiskyting: Norge med syv mannlige skiskyttere i Lenzerheide-løp | Nordic Mac | Nr 1 Skiskyting

Skiskyting: Norske navn plukket ut til Lenzerheide

Denne mandag ettermiddag, TheNorges Skiskytterforbund Publiserte listen over utvalgte idrettsutøvere Lenzerheide verdenscup (Sveitsisk). I herregruppen var det et spenningsnivå for å gå fra syv til seks elementer, som for øyeblikket er på topp 10 i den generelle klassifiseringen. De skandinaviske ansatte bestemte seg for å… Ikke bestemme fra Johannes Thingnes Bo, Darjee gå, Vetle Sjaastad Christiansen, Johannes Dale-Skevtal, Sturla Holm Lægreid, Andre Strømsheim Og Webjournal Sorum Alle er inkludert i eksamen.

Som, for å si Av Arne Botnan – Norsk skiskyttersjef – nevnte dette NRK, Alle sju av dem vil kunne delta i søndagens messebegynnelse. En skiskytter bør velge å hvile kun under fredagssprinten.

Vetle Sjaastad Christiansen (NOR), Johannes Thingnes Boe (NOR), Tarjei Boe (NOR), Sturla Holm Lægreid (NOR) – Jasmine Walter/IBU

Blant kvinner er kollektive samtaler lignendeIngrid Landmark DantrevoldNåværende holder av gul pose, Caroline Naughton, Marit Ishol Skogen, Juni Arnecleave, Emily Kalkenberg Og Marthe Krogstad Johansen.

Til slutt, i IBU-cupen, gjøres det noen endringer Sjusjøen nivå (Norge): Simon Kirkgate er erstattet av Isaac Frey når Maren Kirkeide Og Frida tokenDe som er syke, gir fra seg setene sine Dua As Street Og Marie Værhus.

Norsk lagsammensetning til Lenzerheide skiskyting-VM 🇨🇭

Menn

Johannes Thingnes Po (Markane IL) 🇳🇴

Darjee Poe (Markane IL) 🇳🇴

Vetle Sjaastad Christiansen (Geilo IL) 🇳🇴

Johannes Dale-Skjevdal (Fed Skiklub) 🇳🇴

Sturla Holm Lekrit (Bærums Skiklubb) 🇳🇴

Endre Strömsheim (Bærums Skiklubb) 🇳🇴

Webjørn Sørum (Søndre Ål Sportsklubb) 🇳🇴

Kvinner

Juni Arnecleave (Tombus IL) 🇳🇴

Emily Kalkenberg (Schonseng UL) 🇳🇴

Marthe Krogstad Johansson (Pasmo & Ytteren IL) 🇳🇴

Caroline Naughton (Vingrom IL) 🇳🇴

Marit Ishol Skogen (Steinkjer Skiklubb) 🇳🇴

Ingrid Landmark Dantrevold (Fossum IF) 🇳🇴

Sjusjøen 🇳🇴 Norsk landslagssammensetning til IBU Skiskyttercupen

Menn

Isak Frey (Bærums Skiklub) 🇳🇴

Johann-Olav Botn (Sterheim IL) 🇳🇴

Martin Newland (Figjo IL) 🇳🇴

Vetle Paulsen (Lier IL) 🇳🇴

Martin Uldal (Birkennes IL) 🇳🇴

Mats Overby (Lear IL) 🇳🇴

Kvinner

Jenny Enot (Buddal IL) 🇳🇴

Caroline Erdal (Førde IL) 🇳🇴

Tuva Aas Stræte (Hønefoss SSK) 🇳🇴

Mari Wetterhus (Sven IL) 🇳🇴

Rocknhild Femsteinevik (Hollandstall IL) 🇳🇴

Gro Randby (Ivrig IL) 🇳🇴

Komplett program for Lenzerheide skiskyting-VM 🇨🇭

14. desember torsdag

14.15: 7,5 km sprint kvinner

Fredag ​​15. desember

14.15: 10 km sprint menn

Lørdag 16. desember

12:45: 10 km forfølgelse for kvinner

14.40: 12,5 km menn

Søndag 17. desember

12:30: Massestart 12,5 km kvinner

14:45: Massestart 15 km menn

Sjusjøen IBU Cup Skiskytterprogram 🇳🇴

onsdag 13. desember

10:30: 7,5 km sprint for kvinner

14.00: 10 km sprint menn

Fredag ​​15. desember

11:00: 10 km kvinner

13.30: 12,5 km menn

Lørdag 16. desember

11:00: Massestart 60 12,5 km Kvinner

13:30: Massestart 60 15km Menn

