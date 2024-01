Skiskyting | Oberhof: Ny stafettseier for Norge, Frankrike gikk glipp av | Nordic Mac | Nr 1 Skiskyting

Skiskyting: Tredje seier på tre strake for Norge

I Oberhof (Tyskland) noterte det franske skiskytterlaget for menn to seire. I 2021, De blå vant verdenscuppen Før plukking, i februar i fjor, En fantastisk global grad i spesialiteter Rett under nesen på de norske favorittene. Men denne søndag ettermiddag The Blues avsluttet fellesarrangementet langt fra topplasseringene. I en kontinuerlig tåke, men spesielt Thüringer-vinden, Jean-Pierre Amat og Simon Fourcade var tapte menn.

Emilien Jacqueline (FRA) – Manzoni/NordicFocus

Fortsatt, Fabian Claude fra Passoverois startet løpet bra. Selvsikker og oppmuntret av sin gode innsats dagen før, slapp han bare én ball – til tross for at en stokk falt ned i hullet på stående skudd – og overlevert til Eric Perot foran Norge.

Med seks uavgjorte og en strafferunde, Peiserot beholdt imidlertid en pennkniv i den vakre voksende ytelsen Etter Emilion Jacqueline avsluttet franske håp om en pallplass ved å returnere til ringen totalt fire ganger.. «Nøkkelen til suksess vil være knyttet til mål og fangst, utfordring vil være der», fortalte skyttertreneren deres før de dro. vet, Disse to blåne kunne ikke følge denne instruksjonen.

Dårligste resultat siden desember 2020 for Blues

Under den siste stafetten, Quentin Fillon-Maillet, med to valg, kunne bare kausjon og avsluttet løpet på en syvende plass. Etter å ha vunnet to etapper i vinterens to første stafetter, Frankrike – på personlig vanskelighetsgrad – opplever derfor tilbakeslag. Denne rangeringen er også tilgjengelig Verst for Blues siden desember 2020, det betyr tjue stafetter.

Roman Rees (GER), Benedict Dahl (GER), Philip Nowrath (GER), Philip Horn (GER), Andre Stromsheim (NOR), Sturla Holm Lægreid (NOR), Tarjei Boe (NOR), Johannes Thingnes Boe (NOR), Elia Geni (ITA), Didier Bionas (ITA), Lucas Hofer (ITA), Tommaso Giacomel (ITA) – Thibaut/NordicFocus

Før Norge (Andre Strømsheim, Sturla Holm Lægreid, Darjee gå, Johannes Thingnes Bo) tjente seieren, hans tredje for sesongen. Hjemme, Tyskland Roman Reese, Benedikt dukke, Philip Nowrat Og Philip Horn Når Italia klatrer til andre trinn på pallen med mer enn 2 minutter (Elijah Genie, Didier Beyonce, Lucas Hofer, Tommaso Giacomel) utnyttet Sebastian Samuelssons siste skudd til å utnytte et raskt skudd for å runde topp 3.

Komplette resultater

