Skiskyting | Östersund: Frankrike slår Norge til andreplass i stafett for menn | Nordic Mac | #1 Skiskyting

Skiskyting: Franske verdensmestere på andreplass i vinterens siste stafett

Til slutt ble skiskytterstafetten for menn arrangert på høyeste internasjonale nivå. Det var nøyaktig tre uker siden i bakkene til Arena am Rennsteig i Oberhof (Tyskland).. den dagen, Antonin Guiconat, Fabian-Claude, Emilion Jacqueline Og Quentin Fillon MailletVi husker verdensmesterskapet som en uventet velkomst, og beseiret de norske favorittene.

Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) – Manzoni/NordicFocus

På denne lørdagen Østersund (Sverige), i sin første opptreden som regjerende verdensmester, Trefarget reléFortsatt savnet Dauphinois og Grandvalier, og igjen i løpet av de neste dagene Oslo Holmenkollen (Norge), Han entret scenen igjen. Med et nytt ansikt Oscar Lombardot Sekvensen mellom opplevelsen i launcheren og senereAntonin GuiconatDen brennende ungdommenErik Perot og intelligens Fabian-ClaudeDet var kontinuitet i innsatsen enten det var ski eller filming.

Oscar Lombardot (FRA), Antonin Guiconaud (FRA), Eric Perot (FRA), Fabian Claude (FRA), André Strömsheim (NOR), Webjorn Sorum (NOR), Johannes Dale (NOR), Vetle Sjaastad Christiansen (NOR), Roman Rees (GER), Johannes Kuhn (GER), Philippe Nowrath (GER), Benedict Dahl (GER) – Manzoni/NordicFocus

Fabien Claude gikk glipp av kampen mot Vetle Sjaastad Christiansen om seieren

Til tross for den første overleveringen mer enn 30 sekunder fra ledelsen, The Blues, trygge på sin styrke, klatret sakte men sikkert tilbake nedover bakkenD til spiller vinneren i siste skudd mot Norge. Det er et standpunkt Fabian-Claude vil tape Vetle Sjaastad ChristiansenDet ga riket og dets følgesvenner Webjournal Sorum, Andre Strømsheim Og Johannes Dale En god seier uten lagets tre ledere.

Fabien Claude (FRA), Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) – Manzoni/NordicFocus

Basserois kommer til å spinne selv i utvisningsringen! På grunn av gapet beholdt han andreplassen selv i Tyskland (Roman Reese, Johannes Cohen, Philip Nowrat, Benedikt dukke), droppet ut midt i løpet, fullførte etappen foran svensken, tynget av en dårlig avslutning på slutten. Pepe Femling.

Fullstendige resultater

Endelig klassifisering av stafett for menn

