Skiskyting | Otepää: Single Mixed Stafett for Norge, Frankrike 4. | Nordic Mac | # 1 skiskyting

Skiskyting: Sturla Holm Lægreid og Marte Olsbu Roeiseland er nesten perfekte

Det er vanlig å si det Alt kan skje på et enkelt hybridrelé, De siste formene for verdensmesterskapet i skiskyting. I denne forbindelse cElektrisk bjørn Den 1500 meter lange rundemonterte høyhastighets, favoritten, Som vi har sett Oberhof (Tyskland) For to måneder sidenHar en tendens til å vakle.

Marte Olsbu Roeiseland (NOR), Sturla Holm Lægreid (NOR), Hanna Oeberg (SWE), Sebastian Samuelsson (SWE), Franziska Preuss (GER), Erik Lesser (GER) – Manzoni / NordicFocus

Men denne gangen bestemte Norge seg for å omstille sine beste komponenter Sterla Holm LaGreet Og Marte Olsbu Roeiseland, Fullførte et helt løp. Det er dette XXL-paret Kun ett mål i kampen ble savnet Vinnere må få presentert buketter. Spesialitet Globe skal overleveres neste uke ved Temple ofHolmenkollan (Norge), Går tilbake til lommeboken deres.

Ida Caspar (SUI), Emma Lander (CAN), Anas Chevalier-Bouset (FRA), Aliona Ivanova (MDA) – Manzoni / NordicFocus

På scenen til denne siste enkelthybridstafetten for sesongen, ser vi Sverige av Sebastian Samuelson og Hannah Oberg I tillegg til Tyskland av Eric Lesser og Francisco Bruce. Fire uavgjort mot to lag Seven til franskmannen Antonin Quijonad og Anas ChevalierFjerde etter å ha redusert starttiden for løpet.

Komplette resultater av enkelthybridstafett i Otepää (Estland)

