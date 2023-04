Skiskyting: Sammensetning av norske landslag for sesongen 2023/2024 | Nordic Mac | #1 Skiskyting

Skiskyting: Norge slipper allerede sine landslag til sommerforberedelse

Som vanlig erNorges Skiskytterforbund Utgitt bare dager etter at sesongen var over, Sammensetning av hans landslagslag for vintersesongen 2023/2024. Blant eliten, pensjonister Marte Olsbu Roeiseland Og Tiril Eckhoff kompenseres ved oppmøte Juni Arnecleave Og Maren Kirkeit. Ragnhild Femsteinevik, IDA-tilkobling, Caroline Naughton Og Ingrid Landmark Dantrevold er oppdatert.

Maren Kirkeeide (NOR) – Emil Soergaard/NSSF

Mannsgruppe, med Philip Fijelt Anderson, Johannes Thingnes Bo, Darjee gå, Johannes Dale, Sturla Holm Lakerid, Vetle Sjaastad Christiansen Og Sivert Guttorm BaconEn person som ikke har overvintret på grunn av hjerteproblemer vil bli sterk igjen.

Alexander Fijelt Andersen blir oppsagt

I rekrutteringsteamet finner vi ut Webjournal Sorum, Andre Strømsheim, Johann-Olav Botn, Martin Ultall, Mats Overby, Martha Krogstad Johansen, Emily Kalkenberg Eller Dua som rett Veeras»Alexander Fjeld Andersen, Sindre Fjelheim Jorde Og Sverre Dahlen AspenesNærmere bestemt, nei.

Alexander Fjeld Andersen (NOR) – Deubert/IBU

Endelig, Maren Branner-Grahn, Ragna Fodstad, Isaac Frey, Einar Hedgart Eller Martin Newland Det vil bli arrangert i U23-gruppen.

Norske landslagslag i skiskytter for sesongen 2023/2024

Elitelag

Kvinner

Junie Arnecleave, Tombstone IL 🇳🇴

Ragnhild Femsteinevik, Hålandsdal IL 🇳🇴

Maren Kirkeeide, Markane IL 🇳🇴

Caroline Naughton, Wingrom IL 🇳🇴

Ida Link, Simostranda IL 🇳🇴

Ingrid Landmark Tandrevold, Fossum IF 🇳🇴

Menn

Philip Fjeld Anderson, Keilo IL 🇳🇴

Johannes Thingnes Po, Markane IL 🇳🇴

Tarji Po, Markane IL 🇳🇴

Vetle Sjaastad Christiansen, Geilo IL 🇳🇴

Johannes Dale, Fed IL 🇳🇴

Sturla Holm Lekrit, Params Skiklubb 🇳🇴

Syvert Guttorm Bacon, Wingrom IL 🇳🇴

Rekrutteringsteam (lag B)

Kvinner

Maren Bacon, OS ID 🇳🇴

Frida Token, Sven IL 🇳🇴

Marte Krogstad Johansen, Bosmo & Yetteren IL 🇳🇴

Emily Kalkenberg, Schönchengladbach UL 🇳🇴

Aasne Skrede, Geilo IL 🇳🇴

Dua as Strad, Honefos Skikiderclub 🇳🇴

Menn

Johann-Olav Botn, Steerheim IL 🇳🇴

Vetle Rype Paulsen, Lier IT 🇳🇴

Andre Strömsheim, Barams Skiklubb 🇳🇴

Vebjoern Soerum, Søndre Ål Sportsklubb 🇳🇴

Martin Uldal, Birkens IL 🇳🇴

Mats Oeverby, Lier IT 🇳🇴

U23-laget

Kvinner

Ragna Fotstad, Østre Toten Skilag 🇳🇴

Maren Brannare-Grahn, Params Skiklubb 🇳🇴

Évor Melbibratton, Øystre Slidre IL 🇳🇴

Gro Randby, Ivrig IL 🇳🇴

Christian Rolstad, Oslo Skiskitterlag 🇳🇴

Emily Stavik, Markane IL 🇳🇴

Menn

Andreas Aus, Birkenes IL 🇳🇴

Isak Frey, Bærums Skiklub 🇳🇴

Sievert Gerhartsen, Tromsø Skiskitterlag 🇳🇴

Einar Hedegart, Inderøy IL 🇳🇴

Martin Newland, Figjo IL 🇳🇴

Howard Dosterud Ostre, Totten Skilock 🇳🇴

