Skiskyting: Sparket ut av det norske landslaget kan Alexander Fjeld Andersen bli med Aker Dæhlie… eller slutte alle sammen | Nordic Mac | #1 Skiskyting

Skiskyting: Alexander Fjeld Andersen hadde vanskelig for å bli utelatt fra rekruttlandslaget

I slutten av mars, skiskytteren Alexander Fjeld Andersen, 26, er sparket ut av Norges landslag. Alt etter noen dager Fullførte IBU Cup-sesongen på fjerde plass totalt Og massestarten på verdenscupenØstersund (Sverige) sjetteplass, hans beste i de mest prestisjefylte rundene.

Alexander Fjeld Andersen (NOR) – Manzoni/NordicFocus

«Jeg må innrømme at det var et stort sjokk som var vanskelig å svelge,» innrømmer han i denne spalten tirsdag morgen. NRK. Jeg så det aldri komme og forestilte meg det aldri før gruppens kunngjøring fordi jeg ikke trodde ungdommene ville gå forbi meg. Til slutt, derfor Norges Skiskytterforbund har valgt å ekskludere ham fra rekrutteringsteametsom Sverre Dahlen Aspenestil fordel for Martin Ultall, Mats Overby Eller Johann-Olav Botn.

Astrid Øyer Slints fremtidige lagvenninne?

Når det gjelder begrunnelsen for utvisningen, Alexander Fjeld Andersen Mer eller mindre avslører hva han ble fortalt At han sonet tiden på landslaget. «Jeg har vært i gruppen i fire år og jeg har ikke endret meg mye,» forklarer han. Jeg tror imidlertid jeg ville vært god nok til å bli med på et hvilket som helst elitelag i verden. Den andre grunnen var at de ønsket å ta imot ungdom. Konklusjon [Stroemsheim] og nettjournal [Soerum] Det er ikke plass til en annen gammel skiskytter i gruppen, rangert høyere enn meg. »

Alexander Fjeld Andersen (NOR) – Manzoni/NordicFocus

De siste ukene, Så Alexander Fjeld Andersen tenkte mye på muligheten for et karrierestopp. «Jeg har garantert plass i skiskytterlaget, men det vil jeg imidlertid ikke, påpeker han. Men det er ingen motivasjon, så jeg prøver å bli med i langrennslaget som skiskytter. Hvis dette gjør det ikke skje, vil jeg stoppe karrieren min og bli student. [il étudie actuellement le courtage immobilier, NDLR]. »

Alexander Fjeld Andersen (NOR) – Deubert/IBU

Dette teamet nærmet seg, Dette er prestisjelaget Aker DæhlieSkiklassikere og støtte, spesielt,Astrid Øyer Slint og britiske langrennsløpere. Selv om spørsmålet om skiskyting ikke hadde blitt tatt opp med laget før da, Knut NystadBestyrer, anm Ta denne muligheten «meget seriøst».. «Jeg visste at det ville passe godt for meg og som et nasjonalt rekrutteringslag,» sa A Alexander Fjeld Andersen Venter og venter fortsatt på svar.

Les mer

De siste fem meldingene