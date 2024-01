Skiskyting-VM i Ruhbolding: Norge vinner stafett for menn, Frankrike havner på 4. plass

Skiskyting-VM i Ruhpolding: Oppsummering av herrestafetten

Denne verdenscupsesongen 2023/24 vinner Tyskland sine fakkelbærere i skiskyting for menn. Forrige helg på Oberhof-banen hjemme i Östersund (Sverige) og Hochfilzen (Østerrike) tok tredjeplassen, klarte tyskerne å klatre til andre trinn på pallen.

Kan de bekrefte sin regularitet på dette nivået mot ubeseirede Norge og Frankrike nok en gang foran sine besøkende i Ruhpolding torsdag 11. januar? Quentin Fillon MailletOfte foran dem?

Han var den første tyske fakkelbæreren, heiet frem av lokale fans Justus Strelow Han klarte å ta ledelsen like før det første liggende skuddet. Amerika er nummer én Campbell Wright (5/5), fortsatte Dominik UnterwegerHan hadde også en feilfri prestasjon (én feil) for Østerrike og Tyskland.

Norge og Frankrike ligger på henholdsvis 7. plasse og 11e betingelse. Tricolor skiskytter Erik Perot Forbruker en remisball, går han ut 9,9 sekunder bak lederen. Franskmannen er en meget dyktig skiløper og lukket gapet betraktelig ved å returnere til tredjeplass (+0,6s) bak Tyskland og Norge.

Etter stående skudd leder Tyskland, etterfulgt av Østerrike og Estland. Alltid 7enorsk Sturla Holm Lægreid Gjør bare én feil, mens Perot må bruke opp to reserveballer før han slipper ut for 8.e Foreløpig plass, 14,3 sekunder bak provisorisk leder.

Under den første overleveringen var tyskerne i ledelsen på hjemmebane, applaudert av sitt eget publikum. De Blues Start den deretter Emilion Jacqueline USA og Norge følger etter, på et enkelt +0,3 sekunder.

Først da, på mulighetens skyteplass, Nikita Akimov (Kasakhstan), Sean Doherty (USA), Johannes Cohen (Tyskland) og Johannes Dale-Skevtal Signer en feilfri forestilling og sett av sted igjen i denne rekkefølgen for å kjempe mot banen.

Franskmannen måtte bruke to store baller og komme seg ut av løpsledelsen på +16,9 sekunder. Til tross for denne forsinkelsen klarte han å komme tilbake i første gruppe i mellomfasene for å etablere seg på andreplass, +0,7 sekunder bak amerikaneren.

Så kommer den stående skyteprøven: Doherty og Jacqueline må trekke den nye reserveballen, men beholde ledelsen. 3 for Tyskland daeNorge 6e Etter to feil.

Franskmannen forsøkte å klatre for å kontrollere løpet, etterfulgt av Tyskland, Amerika og Norge.

Til tross for et mindre fall uten etterdønninger, passerte Cohen franskmannen før tredje etappe.

Fortsatt i ledelsen på den tiden følte tyskerne at de vokste, oppmuntret av deres egen folkemengde. De Blues Ikke langt bak (+1), etterfulgt av nordmenn og amerikanere.

Mediator, den tredje tricolor fakkelen Fabian Claude Tyskland har det bra Benedikt dukke (+0,4s), Norge ligger fortsatt på tredjeplass.

Representant for Blues Vil han bekrefte sin beste form etter sine 6?e Sted i søk i Oberhof for en uke siden?

100 % takket være utsatt skyting som Dahl og Norwegian Darjee gåFranskmannen er +0,8 sekunder bak den lokale lederen.

Men etter det stående skuddet trengte Fabian Claude en strafferunde for å gjøre opp for sine feil foran målene (9/10) før han kom ut av ringen på +40,1s. gå Hvem, til tross for fraværet av broren Johannes, tegnet på en feilfri ytelse på det beste tidspunktet. sveitsisk Niklas Hardweg Utnytter Tysklands feil og under innenlandsk press (to strafferunder), foreløpig andreplass.

«Vi hadde alt for å lage en veldig rask stafett,» analyserte han Fabian Claude I mixed zone etter stafetten hans. «Det er synd, jeg hadde en flott posisjon, men jeg nesten. Jeg er skuffet. Fra eksamenene begynte det å riste, men jeg la ut den siste.»

I den fjerde og siste stafetten er spenningen på topp! Selv om ultrafavorittene Norge tok tilbake kontrollen, har The Blues Du kan fortsatt gjøre krav på plattformen ved å starte Quentin Fillon Maillet På andreplass (+41,8 s), som sveitseren, foreløpig tredje.

Når det gjelder tyskerne, falt de til sjetteplass foran Slovenia Anton Whitmer og Italia, representert Tommaso Giacomel. Vil deres lokale fordel fortsatt fungere i deres favør på slutten av løpet?

Vetle Sjaastad Christiansen Trekk to baller under det siste utsatte skuddet for å opprettholde en viss ledelse. Til tross for alt kommer nordmannen på topp QFM Den får 5/5 for å redusere ventetiden (+31,9s). tysk Philip Nowrat Takk for 4/5 returer.

Som ofte i skiskyting vil alt avgjøres på stående skytebane: til tross for remisball, flyr Christiansen mot mål for å gi Norge nok en seier. Bak trekker Navrat en ball og kommer ut på +38,8 sekunder, mens franskmannen også bommer på målet og etterlater den fremtidige vinneren på 47,4 sekunder.

Etter å ha gått glipp av målet (+0,4 s), se opp for Giacomel. På ski leder italieneren QFM4 er like Plass til det franske herrelaget (+1 min 11 s 0).

«Det var noen store ting i første halvdel av kampen», oppsummerte treneren deres Simon Forgate. «Det var kontakt til slutten. Vi vet hva vi fortsatt har å jobbe med for å spille bra i verdensmesterskapet.»

Urørlig siden starten av verdenscupsesongen 2023/24, vant Norge herrestafetten i Ruhbolding på 1:09:49:6. Et flott show for skandinavene med mindre enn en måned igjen før verdensmesterskapet som er planlagt 7.-18. februar i Nové Mesto na Moraví, Tsjekkia.