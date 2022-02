Skitne penger i Credit Suisse avslørt av massiv datalekkasje

Credit Suisse har vært vertskap for over flere tiår titalls milliarder euro i midler fra kriminelle eller ulovlige kilder, ifølge en internasjonal etterforskning utført av flere medier og publisert på søndag, anklager fra den sveitsiske finansinstitusjonen.nekter på det sterkeste“.

Undersøkelsen ble utført av Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), et konsortium av 47 medier, inkludert KveldOg vitenskapsmannenThe Guardian, Miami Herald og Nacion, etter en stor datalekkasje som anonymt ble presentert for litt mer enn et år siden til den tyske dagsavisen Süddeutsche Zeitung.

Disse dataene gjelder mer enn 18 000 bankkontoer hos Credit Suisse mellom begynnelsen av 1940-tallet og slutten av 2000-tallet, og de tilhører 37 000 personer eller selskaper, som bestemt av daglige Le Monde.

“Basert på en massiv lekkasje av informasjon fra tusenvis av bankkontoer drevet av Credit Suisse, viser (etterforskningen) at, i strid med årvåkenhetsreglene som er pålagt store internasjonale banker, har den Zürich-fødte institusjonen vært vertskap for kriminalitetsrelaterte fond i flere tiår.‘, skriver han i avisen.

Credit Suisse forsvarer seg: “Delvis og unøyaktig data”

Credit Suisse svarte i en uttalelse på disse anklagene og sa at dataene som ble studert “Delvis, unøyaktig eller tatt ut av kontekst, feilaktig fremstilling av forretningsadferdav banken.

“90 % av de aktuelle kontoene er nå stengt, hvorav mer enn 60 % er før 2015“, bekrefter overfor banken, som også bestemmer”gjøre etterforskningenAngående datalekkasje.

Totalt er det mer enn 100 milliarder sveitsiske franc (over 95 milliarder euro) inkludert i regnskapet som er studert av konsortiet. Lekkasjene fokuserer hovedsakelig på utviklingsland: i Afrika, Midtøsten, Asia og Sør-Amerika representerer kunder basert i Vest-Europa bare 1% av totalen, rapporterte avisen.

Credit Suisse, nr. 2 i den sveitsiske banksektoren, har blitt rammet av en rekke skandaler det siste året. I mars ble banken knust av konkursen til finansselskapet Greensill, der det ble forpliktet rundt 10 milliarder dollar gjennom fire fond, og deretter kollapsen av det amerikanske Archegos-fondet, som kostet rundt 5 milliarder dollar i banken.