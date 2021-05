Skjebnen til 24-hjemmeplanen i Slough skal avgjøres for tredje gang

CONTROVERSIALs planer om å bygge 24 boliger i åpent område vil gå til planutvalg for tredje gang for godkjenning.

Planene ble presentert av Slough Urban Renewal, et joint venture mellom byrådet og Morgan Sindall Investments Ltd, og inkluderer bygging av 10 to-sengs hus og 14 hus med tre soverom med hager og garasjer på land nord for Norway Drive i Wexham Lea.

Forty-åtte parkeringsplasser er foreslått og lagring for sykler er gitt.

Tidligere hadde søknaden blitt godkjent to ganger siden 2018, men vil nå komme tilbake til komiteen for godkjenning etter en avtale mellom rådet, som er gratis eier av nettstedet, og Wexham Court Parish Council (WCPC), leietakeren.

Den daværende arbeidskontrollerte WCPC undertegnet en avtale med rådet i 2016 om å overlevere denne marken på £ 370 000, hvor det er foreslått å bygge de 24 husene.

Siden de uavhengige vant flertallet i menighetsrådet i 2019, forsøkte de å avslutte kontrakten for å beskytte det åpne området og beholde £ 235,000 ‘ikke-refunderbart’ depositum fra Slough City Council.

I fjor dreide det seg en høyrettskamp mellom rådene, men fra offisersrapporten ser det ut til at denne uenigheten er løst utenfor retten, og menigheten vil undertegne en seksjon 106-avtale om å overlate landet.

Rådgivere for planleggingskomiteen vil møtes ansikt til ansikt for første gang siden den britiske låsingen tok tak i mars 2020 for å vurdere denne forespørselen onsdag 26. mai.