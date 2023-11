skjer på denne siden

Rask, intelligent og spesielt sikker, Google Pixel 7 er en komplett og overraskende smarttelefon. Du drar nytte av en flott rabatt på denne velkjente siden.

Få tilgang til den berømte Amazon e-handelsplattformen uten forsinkelse, og du vil ha gleden av å oppdage det den berømte 5G-smarttelefonen Google Pixel 7 Den tilbys for øyeblikket til kun 524,18 euro i stedet for de vanlige 649,00 euro.

Google Pixel 7 er en virkelig komplett smarttelefon som setter sikkerhet og kunstig intelligens i høysetet. Den er også designet for å håndtere hverdagslige situasjoner. Til dette er den laget av aluminium med en skjerm beskyttet av Corning Gorilla Glass Victus. I tillegg er Google Pixel 7 IP68-sertifisert. Den er med andre ord nedsenkbar og helt ugjennomtrengelig for sand og støv. En annen interessant fordel er at mobilen er utstyrt med en integrert VPN. På denne måten kan du surfe på nettet med full sikkerhet.

Ytelsen er førsteklasses med tilstedeværelsen av andregenerasjons Tensor-mikroprosessor, utviklet av Google. Denne brikken er utstyrt med kjerner med en frekvens på 2,85 GHz. Spesielt produsert for å administrere sikkerhet, finner vi også tilstedeværelsen av Titan M2 Security-koprosessoren. Denne konfigurasjonen kommer med 8 GB RAM og 128 GB intern lagring.

Du har også en veldig fin 6,3-tommers skjerm som har OLED-panel. Oppløsningen når 2400 x 1080 piksler og fremhever tilstedeværelsen av en oleofobisk behandling for å unngå uønskede fingeravtrykk.

Ansiktskameraet er ledsaget av 2 baklinser, hvor hovedlinsen når 50 megapiksler. Google Pixel 7 lar deg ta opp videoer i 4K-kvalitet, fullt kompatibel med en optisk bildestabilisator.

