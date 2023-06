Skjerm, Batteri, Oppdateringer, Produsent gir spesifikasjoner

Nothing lanserte en kommunikasjonskampanje rundt Nothing Phone, den andre generasjonen av smarttelefonen. Merket avduket noen funksjoner i det nye produktet.

Mens du venter på den planlagte lanseringen i juli 2023, er det ingenting som holder tilbake for å snakke om den neste smarttelefonen, og gradvis avsløre dens egenskaper. Takket være et intervju med Carl Pei, fikk vi nylig vite at Nothing Phone (2) vil droppe Snapdragon 8 Gen 2 til fordel for den mer velprøvde (og sannsynligvis billigere) Snapdragon 8+ Gen 1 fra 2022. Merket bekreftet 4700. mAh batteri, 200 mAh mer enn første generasjon.

Nå, siden ingenting tar en tilnærming til bærekraftig utvikling, er det et godt tidspunkt å bekrefte noen andre egenskaper.

Lavt karbonavtrykk

Nothing Phone (2) har et karbonavtrykk på 53,45 kg CO2. Ifølge merket er dette første gang det har vært i stand til å redusere fotavtrykket i andre generasjons produkter. Merket har ikke en enorm liste over produkter, en vakker setning som ikke sier andre generasjon. Det ideelle øret (2) har med andre ord ikke et lite fotavtrykk.

🌍📱Telefonen (2) er den første i et andregenerasjonsprodukt som har et lavt karbonavtrykk. Et betydelig skritt fremover i den svært bærekraftige smarttelefonindustrien. La oss utforske milepælene. En tråd ⬇️ pic.twitter.com/1zYdmU3yqL – ingenting, ingenting) 31. mai 2023

Til tross for det større 200 mAh-batteriet, forbedringen i telefonens ytelse og den større 0,15-tommers skjermen, er det ingen sjanse til å minne ham om at denne reduksjonen har blitt gjort i fotavtrykket til telefonen hans (2). I følge våre intelligente beregninger skal Nothing Phone 2 tilby en 6,7-tommers skjerm.

Når det kommer til telefondesign, er ingenting garantert Unboxing Chassiset er helt plastfritt og konstruert av svært resirkulerte materialer.

I tillegg ønsker produsenten å love 3 år med kontinuerlige Android-oppdateringer og 4 år med sikkerhetsoppdateringer. På dette tidspunktet er vi under konkurrentene, som lover minst 5 år med sikkerhetsoppdateringer, samtidig som vi ikke tilbyr flere store Android-oppdateringer.

La oss møtes i juli for å oppdage denne nye smarttelefonen i sin helhet.

