Skjermkvelning eller hvordan smarttelefonen din stopper deg å puste

Det er en liten infeksjon som bidrar til en tretthetsbølge: når du er på skjermen, slutter du å puste.

Når du jobber med en oppgave på en skjerm, enten det er en datamaskin, smarttelefon eller nettbrett, uten å være klar over det, er det mulig å endre rytmen til pusten din eller til og med avbryte den.

Faktisk er det ikke for alarmerende eller overraskende: det er vanlig å se pusten vår trekke seg tilbake eller stoppe opp når vi møter en aktivitet som overrasker oss eller krever vår oppmerksomhet. Det er denne samme refleksen som en gang gjorde at all hjerneaktivitet ble fokusert på å rømme rovdyr, og som også fungerte som en refleks for å unngå oppdagelse.

Problemet er at når vi bruker våre smarttelefoner og datamaskiner, dukker denne refleksen opp igjen og igjen og igjen, spesielt når vi bruker dem til en aktivitet som krever et visst nivå av konsentrasjon. Det er for eksempel når du skriver linjene du leser. Men dette kan være sant for deg når du sjekker e-postene dineEn artikkel fra New York Times.

Og ved å oppleve flere episoder med åndenød, er det en sterk risiko for tretthet. I en tid hvor helseeksperter slår alarm over en veritabel tretthetsepidemi, kan det gjøre saken verre…

Heldigvis kan dataskjermen kontrollere pusten din for å hindre deg i å kveles. Men det er ikke så lett som det ser ut til.

For det første krever det konstant innsats å huske å puste, noe vi vanligvis gjør mekanisk. Da er det ikke en lett oppgave å kjenne sin egen pust… Dette er det vi noen ganger kaller «manuell pust», og kjenner du litt til memekulturen på det engelsktalende Internett, vet du hvor ubehagelig det kan være. (Og kanskje du er det).

Så, hva gjør vi? Først bør du etablere en rutine som minner deg på å puste ved å stille inn alarmer på telefonen. For det andre, for å sikre at du finner en ideell pusterytme, vil det være nok til å… Sukk! Helst høyt…

Til slutt, tilsynelatende, ifølge New York magazine, er ikke alle skjermer skapt like. Faktisk, jo mindre den er, jo mer sannsynlig vil du ende opp med skjermkvelning. Så det er bedre å bruke en datamaskin enn en smarttelefon for å gjøre arbeid som krever konsentrasjon som å jobbe.

Ta deg selvfølgelig litt tid til å hvile innimellom. Avbryt arbeidet og gå bort fra skjermen i noen minutter. Hvorfor ikke dra nytte av disse hvileøyeblikkene til å trene pusteøvelser?

_

