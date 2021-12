Skjevede tårn tilbake i Fortnite kapittel 3 på det nye kartet? – Breakflip

By Skjeve tårn Er en veldig symbolsk en Fjorten dager, Lagt til spillet i sesong 2 av kapittel 1. Den ble senere fjernet, hvoretter mange spillere bare venter på å komme tilbake til spillet. Foreløpig har vi ikke anmeldt det, men med bruken av Kapittel 3 spillet, er mange lekkasjer enige om at byen må gjøre det igjen!

Faktisk, The Liste over utfordringer Spillet ble lekket til den åttende uken, og denne uken klokken 8 er en utfordring.” Eliminer en fiende på de skrånende tårnene . Så byen kan komme tilbake igjen og igjen På det tidspunktet kan det til og med være tidligere uker.

Siden begynnelsen av Kapittel 3 Vedlikehold har det vært mange lekkasjer på sosiale nettverk. Noen av dem er bekymret Skjeve tårn, Den ikoniske byen Fortnight som kan komme tilbake i dette nye kapittelet!

Faktisk, når vi ser nærmere på det snødekte kartet, skjønner vi noe De snødekte bygningene har samme struktur som de skrånende tårnene På den tiden. Så når snøen er fjernet, danner disse bygningene den gamle byen.

ICYMI: Etter at isen begynner å smelte, vil de skjeve tårnene komme tilbake i løpet av kapittel 3!

Dette blir sannsynligvis den siste tweeten for kvelden min, jeg håper alle liker den nye episoden og takk for all støtten du ga i dag! ⁇# fjorten dager pic.twitter.com/oc9hWuN8Lg

– Maksimal // Fortnite-lekkasjer og info ❄ (FNLeaksAndInfo) 5. desember 2021