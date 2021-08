Skjønnhet i Barents

Om våren og sommeren i Barentshavet, nord for Norge og Russland, vises planteplankton i overflod. Hvis skyene tillater det, er de prangende visningene av disse blå og grønne “blomstene” synlige i satellittbilder nesten hvert år. Imidlertid er det ikke to fytoplanktonblomster som er nøyaktig like.

Fra vår til forsommer er overflatevannet i Barentshavet godt blandet og næringsstoffer er rikelig. Dette er når kiselalgerblomstrene har en tendens til å dominere. Disse mikroskopiske planteplanktonene, med sine silikaskjell og rikelig med klorofyll, flekker overflatevannet grønt.

I slutten av juli og høsten blir vannet mer lagdelt og inneholder færre næringsstoffer. Sommerendringer er til nytte for coccolithophores, vanligvis Emiliania huxleyi. Blomstrer av denne typen planteplankton, skjermet med høyt reflekterende kalsiumkarbonatplater, får overflatevann til å se melkeaktig turkisblått ut.

Blomsten på dette bildet ser imidlertid grønn ut. Y Turkis. Bildet, sentrert på Barentshavet nord for Kola -halvøya, ble anskaffet 15. juli 2021, med Moderat oppløsning av bildespektroradiometer (MODIS) på NASA Vann satellitt.

Det er noen mulige årsaker til fargeskjemaet. Selv om det er umulig å verifisere arten uten en direkte vannprøve, kan dette bildet vise regionen under en overgangsperiode, ettersom kokolithoforer erstatter kiselalger.

“Dette kan være en blandet blomstring,” sa Andrew Orkney, doktorgradskandidat ved Oxford University som har brukt fjernmåling til studere planteplankton i Barents. “Blandede blomster av kokolithoforer og en annen viktig blomstdannende gruppe, kiselalger, har vært observert utenfor norskekysten tidligere år “.

Alternativt bemerker Orkney at fargen kan skyldes en coccolithophore -blomstring som forekommer i vann som er rike på farget oppløst organisk materiale (CDOM). CDOM kan få normalt blått sjøvann til å vises hvor som helst fra grønt til grønnaktig gult til brunt, avhengig av konsentrasjonen.

Cocolithophore -blomster tar nå mer plass i Barentshavet sammenlignet med for noen tiår siden, ifølge nyere forskning. Mellom 1998 og 2016 har sommerblomstene utvidet seg mot polene og området i Barentshavet er doblet.

Slike endringer kan ha implikasjoner for arktiske marine næringsnett og geokjemiske sykluser. Cocolithophores og andre typer planteplankton er en viktig næringskilde for små dyreplankton og fisk. De er også kritiske for den globale karbonsyklusen og er viktige produsenter av planetens oksygen.

