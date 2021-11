Skoda avduker ny Slavia sedan

gruppen Volkswagen Det har aldri lyktes i å bryte seg inn på det indiske markedet, som kan være morgendagens “Kina”. I et forsøk på å konkurrere med de dominerende asiatiske produsentene, bestemte VAG seg for å sende Skoda i ledelsen. Merket Mladá Boleslav lanserte raskt sine første spesifikke produkter. Så, etter det lille Kushaq-krysset, er det Slavias tur til å se dagens lys. Et svært europeisk-klingende navn som ikke ville se dagens lys på det gamle kontinentet, da det ville bli tildelt India.

Skoda er raskt ute med å bruke begrepene «førsteklasses sedan» og «enormt potensial» for det som ved første øyekast ser ut som en liten Octavia. Men sammenligningen slutter der, siden de to ikke deler samme bunn: Slavia er bygget på grunnlag av MQB-A0 (Scala, VW Polo, T-Cross, Seat Ibiza …).

Med 4,54 meter (14 centimeter kortere enn Octavia) tilbyr Slavia en sjenerøs beholder på over 500 liter, LED-lys og digitale enheter. Så vi er langt fra den isolerte modellen for fremvoksende markeder, spesielt siden mekanikksettet består av en TSI 115 hk og en firesylindret TSI 150 hk, i manuell eller DSG girkasse.

De som kan se at det er en mer tilgjengelig og elegant sedan enn Octavia vil bli skuffet: den vil ikke selges i Vest-Europa.