Skoda avslører den restylede Karoq

Prototypene som nylig overrasket på europeiske veier har ikke etterlatt noen tvil: Karoq Restylingen vil kun være en fortsettelse av den eksisterende modellen, med små oppdateringer. Avdukingen av den restylede Karoq i dag bekrefter våre forventninger.

Estetisk sett kan heldigvis «ansiktsløftningen» sees og er ikke helt usynlig. Et sett med små utviklinger gjør det mulig å oppfatte passasjen til pinnen, med en redesignet frontstøtfanger i den nedre delen, som integrerer sideluftinntakene.

Frontlyktene, som fortsatt er i to deler, er koniske og gir et nytt utseende til Karoq, som drar nytte av spesifikke 19-tommers “Aero”-felger med plastbeslag for forbedret luftstrøm. Bak er endringene mer diskré med full LED-lykter og girgitter plassert under bakluken. Alle disse aerodynamiske tilleggene aktivert (skjold, felger, reflekser) Skoda Karoq forbedrer luftinntrengningen og resulterer samtidig i CO2-homogenitetstest.

Innvendig må du være ekspert på skjemaet for å finne de syv feilene. Berøringsskjermen (opptil 9,2 tommer) er fortsatt innebygd i dashbordet, i motsetning til de nyeste versjonene (Octavia, Enyaq). 10,25-tommers digitale enheter er standard Ambition-modeller.

Tresoners klimaanlegg styres via fysiske knapper, og omgivelsesbelysningen strekker seg nå til baksetene. Nyheten kommer fra muligheten til å bestille setene fra økologiske og bærekraftige materialer, men for resten er det nesten det samme.

Ingen endring på motorsiden

Skoda drar ikke nytte av denne redesignen for å føre Karoq inn i plug-in-hybriders æra. Utvalget er bredt og inkluderer følgende motorer:

1.0 TSI 110 kanal (BV6)

1,5 TSI 150 kanaler (BV6 eller BA7)

2.0 TSI 190 (BA7 og 4×4 håndheves, bare når Sportline er avsluttet)

2.0 TDI EVO 116 (BV6 eller BA7)

2.0 TDI EVO 150 (BV6 eller BA7 4×4)

Tilsynelatende har ingenting endret seg, men Skoda har revidert forurensningskontrollen på dieselmotorer og injektorer (økt trykk) på bensin for å forbedre balansen for CO2- og NOx-utslipp. Sylindrene på 1,5 TSI ble også regenerert.