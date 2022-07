Skogbranner i Gironde: Mathieu Valbuena blir revet av tapet av leiren sin

Mer enn 13.000 hektar er allerede brent

En uke i Gironde. En person ble pågrepet mistenkt.

I nærheten av Dune du Pilat ble skogen Teste-de-Buch ødelagt av flammer. Mange landsbyer ble evakuert. Det samme gjelder Arcachon Zoo, som fortsatt ønsker å beskytte dyrene sine mot de ukontrollerte brannene.

Det er flere campingplasser i dette turistområdet i Arcachon-bassenget, spesielt de som ble ødelagt av flammene til Mathieu Valpuna, medeier av Paila-Camping. De tre andre leirene ble ødelagt i løpet av få timer.

Nyheten er ødeleggende for midtbanespilleren, som for tiden spiller for Olympiakos i Hellas. «Dette er forferdelige bilder, det er veldig trist å se disse hektarene og hektarene med skog gå opp i røyk.Han sier på BFM TV, Det er vanskelig å stoppe brannen til La Teste og Landras under disse forholdene, men det viktigste er at alle er trygge.»

Den franske fotballspilleren, som har hatt ansvaret for virksomheten siden 2003, ønsket å støtte brannmennene som kjemper en tøff kamp. «De risikerer livet i møte med en brann som stadig øker, og jeg ønsket å takke dem fra bunnen av mitt hjerte og fortelle dem at vi står bak dem.»

Mandag 18. juli evakuerte myndighetene lokalbefolkningen, og nærmere 15.000 mennesker tok ly.