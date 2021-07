Skogsbranner over Sør -Tyrkia har drept tre mennesker og etterlatt ti fanget

Tre mennesker er drept i en massiv ild i Sør -Tyrkia, der brannmenn slokket brannen for andre dag torsdag.

Landets AFAD -katastrofebyrå sa at det pågår en innsats for å redde 10 mennesker strandet i nærheten av feriebyen Antalya.

Mer enn 100 mennesker måtte evakueres på grunn av brannen, som krevde medisinsk behandling eller skade på eiendom.

I det østlige Middelhavet og utover kjempet brannmennene ukontrollert denne uken blant høye temperaturer, sterk vind og sterk tørke.

En ung mann døde i en brann i Libanon onsdag, mens greske myndigheter evakuerte områder utenfor hovedstaden da de okkuperte Athen. Hundrevis hadde blitt kastet ut tidligere Skogsbrann som rammer SardiniaRussiske brannmenn i Sibir har bedt om hjelp til å bekjempe hundrevis av branner i Yakutia -regionen.

Den tyrkiske landbruksministeren Bekir Baghdemirli sa at rundt 400 brannmenn, et fly og 19 helikoptre var blitt sendt til byen Manavkat og omegn for å slukke brannen.

Bakhtemirli sa at en 82 år gammel mann hadde dødd mens han evakuerte distriktet Kepespeleni, ti mil nordøst for Manawat, og at ti mennesker var fanget i den nærliggende Oymabinar-demningen.

Redningsenheter var på vei til de strandede, hvorav mange ble skadet.