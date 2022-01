Skolebygningen ble omdøpt til “JK Rowling” etter ideene til skaperen av Harry Potter

Mens den første filmen i «Harry Potter»-historien feirer 20-årsjubileum, fortsetter forfatteren av The Wizard’s Adventures å være kontroversiell. Et engelsk selskap, som kalte en av sine bygninger “JK Rowling” til minne om forfatteren, har faktisk bestemt seg for å gi den nytt navn. Boswells School (Essex, England), som tar imot elever i alderen 11 til 18 år, ønsker å gi den nytt navn til minne om den britiske atleten Kelly Holmes. Årsaken til denne navneendringen? Forfatterens kommentarer ble ansett som transfobiske.

“Vi ønsker å skape et levende, inkluderende og demokratisk skolesamfunn,” sa Stephen Manzel, skolens rektor. “Etter mange forespørsler fra elever og ansatte og en stemme fra hele skolen, renoverte vi og ga nytt navn til en av bygningene,” forklarte han.

Dette er ikke første gang forfatteren får skylden for kommentarene sine. I 2020 ble han anklaget for å ha trofobi etter å ha publisert en artikkel med tittelen “Menstruating People”. Han kommenterte innlegget, “Jeg håper vi må si et ord til det. Noen som hjelper meg. Fum? Femma? Fimm?”. Hans ord om at transpersoner kan menstruere og transpersoner kan ikke menstruere sinte internettbrukere.

Siden har J.K. Rowling sa at hun hadde mottatt flere drapstrusler.