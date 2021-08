Skrekk Japans skrekkfilmer gjennom tidene

“The Eye” er faktisk basert på regissørduoen Pong Brothers Besatt av virkelige hendelser. I intervjuer sa brødrene at de leste om en kvinne som en uke etter at synet ble gjenopprettet, tragisk tok sitt eget liv. Filmen får massiv frihet med dette, og fokuserer bare på øyetransplantasjonselementet og dramatiserer resten.

Filmen går i en unaturlig retning da hovedpersonen Wang Kar begynner å se skyggebilder før hornhinnetransplantasjon. Etter å ha slått seg sammen med en psykiater Dr. Vaughn, ser de to hva som skjedde med Wongs donor Link. De lærer etter hvert om de okkulte hendelsene som førte til hennes død, som nå får Wong til å ligne et spøkelse. Det er mange skumle og spennende scener i denne filmen, spesielt inkludert det deprimerende spøkelsesmøtet i en heis. Filmen åpnet for respektable billettkontorer og anmeldelser, og filmen mottok to oppfølgere og en nyinnspilling.

Etter suksessen med “The Ring” -innspillingen, søkte studioene å gjenskape flere asiatiske skrekkfilmer i Vesten. Mange kjenner kanskje til den vestlige nyinnspilningen av “The Eye” med Jessica Alba i hovedrollen Foraktelig safirbeskrivelse.