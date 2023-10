Skrekk ombord i kinesisk atomubåt: 55 sjømenn kveles

Ifølge en britisk hemmelig rapport, mottatt Daglig post55 sjømenn antas å ha omkommet etter en katastrofal svikt i ubåtens oksygensystemer, som forgiftet mannskapet. Alt i stor stillhet.

Den kinesiske PLA Navy-ubåten «093-417» antas å ha sin kaptein sammen med 21 offiserer blant ofrene.

Offisielt har Kina avvist at hendelsen fant sted. Beijing ser også ut til å ha nektet å søke internasjonal hjelp for den rammede ubåten.

Det aktuelle britiske dokumentet sier: «Den 21. august indikerer etterretningsrapporter at det skjedde en ulykke under et oppdrag i Gulehavet. Hendelsen skjedde klokken 08:12 lokal tid, noe som resulterte i at 55 personell døde: 22 offiserer, 7 kadetter, 9 underoffiserer og 17 sjømenn. Blant de døde var kaptein oberst Xue Yong-Peng. Dødsfallet antas å være forårsaket av hypoksi på grunn av en systemfeil om bord på ubåten. Ubåtens sjømann traff den kinesiske marinens kjetting og ankerbarriere. Vennlige ubåter. Dette førte til en systemsvikt som tok seks timer å reparere og flyte skipet på nytt Etter en katastrofal svikt forgiftet skipet Det tilgjengelige oksygenet mannskapet.

Så langt er det ingen uavhengig bekreftelse på det påståtte tapet av en kinesisk ubåt i det offentlige domene.

Beijing har nektet å kommentere spekulasjoner om hendelsen, og kaller det «helt falsk»I mellomtiden benektet Taiwan også informasjonen publisert på Internett.

De Daglig post Det ble gjort forsøk på å kontakte Royal Navy for å finne ut mer, men offisielle kilder nektet å kommentere eller gi ytterligere informasjon.