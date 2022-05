Skremmende vitnesbyrd om en ukrainer som ble torturert og gravlagt sammen med brødrene sine drept av russiske soldater

I mars i fjor, i Tovjik, ble en russisk konvoi angrepet. Re-integrert søker soldatene etter ledere blant landsbyboerne.

De møter 33 år gamle Mykola Kulichenko og hans to brødre. Hjemme hos dem fant Forsvaret bestefarens militærmedaljer og Mykolas militærveske. Søsknene blir tatt med til avhør og torturert.

Ukraineren beskriver de grusomme scenene de opplevde: «De slo meg med en metallstang og puttet en pistol i munnen min».

Senere i vitneforklaringen beskriver Mykola at hun mistet bevisstheten og ble bundet og ført til et bortgjemt sted i et kjøretøy sammen med brødrene sine. Da de kom ut, begynte de russiske soldatene å grave en grop.

Så lød et skudd. Et sekund følger. Bare to av brødrene hans er nå drept. Samme regel gjelder for Mykola. Kulen kom ut, krysset kinnet og dukket mirakuløst opp gjennom det høyre øret hans. Den unge mannen bestemmer seg for å dø og leke for å lure bødlene. Likene kastes i gropen og dekkes med jord.

Selv om den er begravet og bena og nevene bundet, er den overlevende i stand til å reise seg til overflaten. Han nådde et hus hvor han ble behandlet, og til slutt ble han med søsteren, imens kom familien hjem og under tragedien forsvant han: «Jeg så henne inn i øynene og spurte hvor de andre brødrene mine var», forteller Irina. «Ingen andre», svarte Mycola.

Sistnevnte vet at han er «heldig»: «Nå må jeg fortsette å leve. Jeg vil at historien min skal bli hørt over hele verden fordi ting som dette skjer, og jeg er bare én av en milliard tilfeller.», sier han , modig.